TRANSFERI (petak, 17. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

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- Zvanično: Muharemović u Lidsu za 40.000.000! Opširnije OVDE.

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- Da bi se vratio u Juve, Vlahović prvo mora da pozvoni na vrata. Opširnije OVDE.

- Benfika blizu dovođenja Džona Durana. Opširnije OVDE.

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- Dinamo ga oterao, Porto blindirao na 50.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Veliki gest: Bouven ostaje u Vest Hemu. Opširnije OVDE.

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