Stanković: Plan igre ispoštovan, možda bude razloga za brigu zbog Krunića
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 22:28
Vezista Crvene zvezde napustio teren uz bolnu grimasu u 62. minutu, to je jedina negativna stvar sa utakmice protiv Mačve
Nije Crvena zvezda imala ni najmanjih problema na startu sezone u Mozzart Bet Superligi. Tri pogotka u prvom i dva u drugom poluvremenu, najbolja moguća uvertira za prvu utakmicu na međunarodnoj sceni narednog utorka protiv Larna iz Severne Irske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Nije imao zamerki Dejan Stanković na partiju svojih izabranika protiv šabačke Mačve.
"Upravo smo na tome radili i u tome smo uspeli, rasporedili minutažu koliko je dovoljno svakome da se vrati. I Seol je odigrao celu utakmicu, ali Seol je Seol. Marko Arnautović 30 minuta, Katai takođe, Čam isto. Proširili smo roster, zadovoljan sam".
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Apostrofirao je da je poštovanje plana igre glavna stvar kojom je zadovoljan.
"Tražio sam da bude dinamična utakmica, da se ne umrtvi, dali smo dosta golovima, mogli smo i još. Ali nije stvar u tome, stvar je da kreiraš šanse i poštuješ plan igre. Čestitke momcima, dobra uvertira, čeka nas maraton, biće uspona i padova, borbe sa sobom, ali verujem u ovaj tim, ambijent. Hvala navijačima, znam da je vreme odmora i lepo su popunili tribinu. Klub radi, čeka nas iscrpljujuća sezona".
Ipak, ima razloga za brigu posle ovog meča, a tiču se Radeta Krunića.
"Ono što mi je rekao, možda ima razloga za brigu. Znajući Radeta i ta briga će se otkloniti sutra ili prekosutra. Ali ako je nastavio da igra 10-15 minuta posle tog incidenta, onda možemo da se nadamo se da neće biti nekih težih posledica, možda malo bolova, ali Rade je sa bolom na ti.