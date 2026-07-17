Stanković: Plan igre ispoštovan, možda bude razloga za brigu zbog Krunića

Apostrofirao je da je poštovanje plana igre glavna stvar kojom je zadovoljan.

"Tražio sam da bude dinamična utakmica, da se ne umrtvi, dali smo dosta golovima, mogli smo i još. Ali nije stvar u tome, stvar je da kreiraš šanse i poštuješ plan igre. Čestitke momcima, dobra uvertira, čeka nas maraton, biće uspona i padova, borbe sa sobom, ali verujem u ovaj tim, ambijent. Hvala navijačima, znam da je vreme odmora i lepo su popunili tribinu. Klub radi, čeka nas iscrpljujuća sezona".

Ipak, ima razloga za brigu posle ovog meča, a tiču se Radeta Krunića.

"Ono što mi je rekao, možda ima razloga za brigu. Znajući Radeta i ta briga će se otkloniti sutra ili prekosutra. Ali ako je nastavio da igra 10-15 minuta posle tog incidenta, onda možemo da se nadamo se da neće biti nekih težih posledica, možda malo bolova, ali Rade je sa bolom na ti.