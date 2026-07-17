Iz Saudijske Arabije pravo na Vojvodinu: Ajaks predstavio brazilskog golgetera od 20.000.000 evra

U svom prvom zvaničnom intervjuu za klupske medije, Leonardo nije krio oduševljenje dolaskom u Holandiju.

"Reč je o izuzetno ambicioznom projektu. Bio sam presrećan kada je stigla ponuda i kada sam dobio priliku da igram za Ajaks. Mnogi Brazilci su igrali ovde pre mene i svi su bili srećni. Takođe, klub ima neverovatnu istoriju napadača, igrači poput Luisa Suareza i Zlatana Ibrahimovića su moji idoli, a obojica su se proslavila baš na ovom mestu".

Igrač je otkrio i da je Ajaks pokušao da ga dovede i ranije, ali da se tada kockice nisu poklopile.

"Moj agent je razgovarao sa čelnicima kluba u prošlosti, ali nismo uspeli da postignemo dogovor. Ipak, osetio sam da je ovo pravi trenutak da konačno dođem u Amsterdam."

Iako ima tek 23 godine, Markos Leonardo iza sebe ima ozbiljno iskustvo i sjajne golgeterske brojke. On je 2024. godine prešao iz Benfike u Al Hilal za čak 40.000.000 evra. Za vreme boravka u Saudijskoj Arabiji opravdao je status vrhunskog realizatora, postigavši 48 golova na 82 utakmice za tamošnjeg rekorera po broju titula.

Njegov dolazak dešava se u kritičnom trenutku za holandski klub. Ajaks iza sebe ima istorijski lošu sezonu, završili su tek na 5. mestu u Erediviziji sa samo 55 bodova, što je njihov najgori ligaški plasman još od daleke 1962. godine. Do mesta u Evropi stigli su tek kroz naporan plej-of, pobedama nad Groningenom i Utrehtom, čime su obezbedili kvalifikacije za Ligu konferencija.

Očekuje se da će se Markos Leonardo za mesto u startnoj postavi boriti sa danskim napadačem Kasperom Dolbergom, za koga se već šuškaju priče da bi mogao da napusti Amsterdam samo godinu dana nakon svog povratka.

Vremena za uigravanje nema mnogo. Ajaksova sezona zvanično počinje već u četvrtak, 23. jula, kada u Amsterdamu gostuje srpski predstavnik Vojvodina iz Novog Sada u okviru prve utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija. To će ujedno biti i prva prilika da navijači na delu vide novu brazilsku nadu.

"Donećemo mnogo radosti navijačima i nadam se da ćemo osvojiti titulu. Ako Bog da, pred nama su prelepe stvari", optimistično je zaključio Leonardo.