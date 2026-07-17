Zvezda dovodi mladog štopera iz Lučana za 700.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 21:35
Jovan Mitrović (17) iz lučanske Mladosti prelazi u redove šampiona Srbije
Crvena zvezda završila je još jedan transfer u ovom letnjem prelaznom roku i to u Srbiji. Jovan Mitrović, 17-godišnji štoper i kadetski reprezentativac Srbije, stiže u redove šampiona Srbije iz lučanske Mladosti, u transferu vrednom 700.000 evra, objavio je prvi "Sportinjo", a potvrđeno je i Mozzart Sportu.
Crveno-beli su imali konkurenciju u vidu Partizana i Vojvodine, ali je mladi štoper hteo samo u Crvenu zvezdu, što je na kraju i presudilo. Dogovor sa ekipom iz Lučana je brzo postignut i na njihov račun će biti uplaćeno pomenutih 700.000 evra u vidu obeštećenja.
Izabrane vesti
Nije do sada upisao nijedan zvanični nastup za prvi tim Mladosti, ali je nastupao za mlađe kategorije tima iz Lučana i pokazao se kako izuzetno talentovan defanzivac. Fudbaler iz Valjeva bio je i kapiten kadetske ekipe Mladosti, igra i za taj uzrast u reprezentaciji Srbije, a sada će imati priliku da zaigra za šampiona Srbije.
U kadetskoj ekipi Mladosti upisao je 47 nastupa i ima na svom kontu šest golova i dve asistencije. Za omladince je zabeležio dva nastupa, odigrao je 148 minuta.
Pre šest meseci je prekomandovan i u seniorski tim, ali iz Mladosti odlazi bez nastupa za člana Mozzart Bet Superlige Srbije.
Što se tiče stila igre, ističe se to što je fizički jak, smiren je na lopti i kreator je iz poslednje linije tima. Pohvale dobija zbog discipline na terenu i van njega, kao i zalaganja na svakom treningu. Poznat je po brzini i eksplozivnosti, kako se može pročitati u analizi skauta.