Zvezda dovodi mladog štopera iz Lučana za 700.000 evra

Nije do sada upisao nijedan zvanični nastup za prvi tim Mladosti, ali je nastupao za mlađe kategorije tima iz Lučana i pokazao se kako izuzetno talentovan defanzivac. Fudbaler iz Valjeva bio je i kapiten kadetske ekipe Mladosti, igra i za taj uzrast u reprezentaciji Srbije, a sada će imati priliku da zaigra za šampiona Srbije.

U kadetskoj ekipi Mladosti upisao je 47 nastupa i ima na svom kontu šest golova i dve asistencije. Za omladince je zabeležio dva nastupa, odigrao je 148 minuta.

Pre šest meseci je prekomandovan i u seniorski tim, ali iz Mladosti odlazi bez nastupa za člana Mozzart Bet Superlige Srbije.

Što se tiče stila igre, ističe se to što je fizički jak, smiren je na lopti i kreator je iz poslednje linije tima. Pohvale dobija zbog discipline na terenu i van njega, kao i zalaganja na svakom treningu. Poznat je po brzini i eksplozivnosti, kako se može pročitati u analizi skauta.