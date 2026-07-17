Brunove igrarije! Zvezda sa palicom u rukama poželela Šapčanima dobrodošlicu u elitu (VIDEO)

Crveno-beli su preko Duaretea i Krunića rešili pitanje pobednika za 18 minuta, a onda pojačavali i spuštali tempo. Imao je Dejan Stanković dovoljno prostora da posle sat vremena izvrši hokejašku izmenu, i da poštedu Ivaniću, Kruniću, Duaretu. Nije se baš naigrao fudbala Loizu, ali je bar malo prodisao u odnosu na austijski period zahvaljujući prisustvu Seola. Menjala je Zvezda i formacije i personalna rešenja, dala minute supertalentovanom levom beku Striki i golmanu Radanoviću...

Lepo je kada sezona počne na dominantan način, međutim za konkretnije ocene moraće da prođu bar dvomeč sa Severnim Ircima i Vojvodina naredne sedmice.

Da bi na premijeri sastavio što jači tim Dejan Stanković je žrtvovao prvog čuvara mreže Brazilca Mateusa i poverenje ukazao momku rođenom 2009. godine Savi Radanoviću. Videlo se da je za crveno-bele susret sa Mačvom prilika da nabace masu samopouzdanja pred početak letnjih kvalifikacija i period stresnog življenja. Izuzev golmana, crveno-beli su odigrali u očekivanoj postavi, sa Kostovim kao kreatorom igre i Kipraninom Loizuom na desnom krilu.

Zvezdina dominacija u prvom poluvremenu otvorila je još jednom arhiviranu temu o glomaznoj ligi i sa 14 klubova. Jer srpski šampion je sa palicom u rukama poželeo dobrodošlicu Šapčanima u elitni rang, ne želevši da podigne broj obrtaja. Malo je i bilo otužno gledati ekipu talentovanog Nemanje Glušice kako se muči da prođe kroz minsko polje Zvezdinog presinga i loptu bar na kratko prebaci na polovinu crveno-belih.

Teško su gosti spajali dva ili tri pasa, otpadali su u duelu, pa se povremeno činilo da Zvezda, daleko od pika forme, može da postigne gol kada god poželi. Gledali smo takve slike i ranije u ovo doba godine, kada novi superligaši dođu u dom Crvene zvezde na giljotinu. Ali i u toj totalnoj dominaciji moglo je ponešto da se vidi.

Na primer da će Crvena zvezda teško nadoknaditi odlazak Seola kada do njega dođe. Reprezentativac Južne Koreje je pravo sa Mundijala uskočio na teren i delovao i kao desni bek, i kao desno, povremeno čak i kao zadnji vezni. Nametnuo se Bruno Duarte u odsustvu Marka Arnautovića kao prvi špic i ponovio scenario od pre 12 meseci. I tada ga je hteo gol, kao u šestom minutu, kada su crveno-beli preko Loizua i Seola napravili višak po desnom boku. Asistitrao je Vasilije Kostov, a loptu u u mrežu Rakonića samo ugurao Duarete.

Teško je bilo i jednoj i drugoj ekipi da drže ritam po julskoj sparini. Zvezda je samo povremeno pojačavala. Kroz tri pasa ulazila u peterac gostiju i stvarala šanse. Ne baš u kontinuitetu, ali i drugi pogodak oslikao je koliko Šapčanima nedostaje iskustva, namazanosti, čak i takmičarskog nerva. Tako je Duarete u 18. minutu samo spustio loptu Kruniću, koji je glavom pogodio dalji ugao.

Nametnuo se Vasilije Kostov kao sigurna opcija u desnom međuprostoru, stalno igrao leđima i gađao desni bok. Utisak sa tribina je da je Kipranin Loizu mogao i bolje da iskoristi pružene minute. No teško da će ovaj meč poslužiti analitičarima stručnog štaba Dejana Stankovića za bilo šta konkretno. Mačva nije imala snage da odglumi ni sparing partnera, pa je poluvreme završila na tragičan način – autogolom Konea.

Kada je mladi Kostov zakucao loptu u mrežu Šapčana na asistenciju Duartea, čekalo se da Stanković podigne nekolicinu igrača sa klupe kako bi dobili minute za razigravanje pred Irsku. Previše su u pojedinim trenucima egizibiciji težili Arnautović i Mohamed Čam Saračević. Ne zna se šta je za Mačvu bilo gore. Kada se brani u niskoj zoni, ili kada je pokušavala da igra fudbal...

Morao je Rakonić da spasava i gol i život posle bombi Kataija, da bi ga osam minuta pre kraja 'petardirao' Kostov, svojim drugim pogotkom.