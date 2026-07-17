Run 'n' gun fudbal u Pančevu: Silvester Džasper u epizodi – niko ne može da me čuva

“First blood” kako kažu Britanci imao je domaćin. Jeste, ekipa Marka Neđića u ranoj fazi imala ternsku inicijativu, ali je onda kao grom sevnula levica Nikole Jovanovića. Krilni napadač je uspeo da se namesti posle dodavanja Simaa Pedra i sa 25 metara poslao strelu u bliži ugao gola Strahinje Manojlovića. Ne samo da gosti posle ovoga nisu posustali, nego su još jače pritisli, izlazili u presing I dočekali grešku rivala. i spretnom reakcijom Luke Izderića došao do izjednačenja.

Pucalo je sve od trčanja, duela, čak je bilo malo tenzije između igrača, što je dalo dodatnu čar utakmici koja je bila puna tempa i dešavanja u oba šesnaesterca Što je još bolje, nisu ni Neđić ni Koković želeli da povuku ručnu, nego su od svojih momaka tražili da igraju isto.

Kako su izašli na teren u drugom delu, domaći su počeli da vrše veliki pritisak na poslednju liniju Radničkog, što je prethodne sezone bil specijalnost Pančevaca iz koje su pravili veliku štetu rivalima. Posle jedne od tih situacija izrodila se prilika za Simaa Pedra. Angolac je lepo zalomio rivala I gađao bliži ugao, ali je lopta pogodila spoljni deo mreže.

Koji minut kasnije, kolosalna šansa za Isaha Abasa. Nekadašnji igrač Jedinstva sa Uba bio je sam na pet metara posle dodavanja Radomira Milosavljevića i šutirao preko gola. Čak i posle ove šanse, sa klupe oba tima moglo se čuti – “Nemojte da stajete!” i nisu stali. S tim da je Želja ubacila u brzinu više kad je ušao Silvester Džasper. Englez je nedavno rekao da ne postoji igrač u Mozzart Bet Superligi koji može da ga čuva i trebalo mu je samo nekoliko minuta da pokaže zašto je bio u pravu.

Pukla je kontra po levoj strani, Džasper je povukao, izbacio čuvara i kao na tacni poslužio Nikolu Đuričića, a levi bek je iz prve opalio i Manojlović je ponovo morao da vadi loptu iz mreže. Ponovo je nekadašnji igrač Fulama pokazao zbog čega je jedan od najboljih krilnih napadača u takmičenju, a Radnički kao da je ostao bez daha, uprkos tome što je sve vreme pokušavao da ugrozi gol rivala. Ko zna šta bi se dešavalo da rezervista Amadu Sabo nije herojski ušao u šut Milosavljevića i spasao maltene siguran gol.

Posle svega, onaj ko je došao u Pančevo da pogleda ovu utakmicu, nije zažalio. Video je sve. Golove, šanse, nadmudrivanje dva odlična trenera – šta će vam više od toga.

Mozzart Bet Superliga, 1. kolo

Železničar – Radnički Niš 2:1 (1:1)

/Jovanović 13, Đuričič 70 – Izderić 29/

Stadion: SC Mladost

Sudija: Pavle Ilić

Železničar (4-2-3-1): Popović 6,5 – Tegeltija 6,5, Milikić 7, Vidojević 7, Đuričić 7, - Lerno 6 (od 63. Sabo 6,5), Šekularac 6,5 - Pedro 7, (od 63. Džasper 7) Jevremović 6,5 (od 90. Čuante -) Jovanović 7,5 (od 74. Kuljanin -) – Vasiu 6 (od 63, Ankeje -6)

Radnički Niš (4-2-3-1): Manojlović 6 – Mijailović 6 (od 80. Veličković -), Vitas 6, Zečević 6, Vidović 6 – Kanute 6, Milosavljević 6 (od 80, Krajišnik) - Ivanović 6 (od 71. Mustafa), Abas 6, Izderić 7 – Spasić 5,5 (od 80. Kvaku).

Igrač utakmice: Nikola Jovanović

MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO

Petak

Crvena zvezda - Mačva 5:0 (3:0)

/Duarte 8, Krunić 18, Kone 33ag, Kostov 48, 82/

Železničar - Radnički Niš 2:1 (1:1)

/Jovanović 13, Đuričić 70 - Izderić 29/

Subota

20.00 (2.85) Novi Pazar (3.25) Radnički Kragujevac (2.55)

20.00 (8.00) Zemun (4.60) Partizan (1.40)

Nedelja

19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)

19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)

19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)