Srbiju je ka pobedi usmerio Dragan Anokić, tako što je u ranoj fazi meča realizovao jedanaesterac, zadržavši hladnokrvnost posle prekršaja koji je Koko Kurahaši napravio nad Tadijom Cojićem. Vezista IMT-a, koji je tokom sezone u Mozzart Bet Superligi već skrenuo pažnju na sebe, bio je mudriji i snalažljiviji u situaciji kad se činilo da bi fudbal mogao da napusti granice terena, naterao štopera Samuraja da ga obori i to je bila šansa koju su Orlići zgrabili. Upravo danas Anokić slavi 17. rođendan i sa bele tačke je sam sebi zapakovao najlepši poklon.

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Velikih prilika osim te najveće nije ni bilo. Ni na jednoj ni na drugoj strani. Mada, koji minut pre odlučujućeg trenutka Srbija je mogla da povede posle akcije Danila Žarkovića i Mateja Strike, ali je ispred Davida Vajagića intervenisao pomenuti Kurahaši.

Kako je vreme odmicalo, tako je Japan preuzimao kontrolu nad dešavanjima na terenu, približavao se kaznenom prostoru, mada nije imao upečatljivog pojedinca koji bi nadmudrio našu odbranu, kojom je komandovao, pre svih, Endrju Marić. Momak koji je poreklom delom i iz Obale Slonovače i stasom i pojavom je predstavljao referencu u našem timu pa rival, iako je imao loptu u nogama, nije mnogo pretio. Bili su to uglavnom udarci sa distance preko Tafukua Satomija, ali je Savo Radanović odbijao te pokušaje.

Prvak Azije je izgledao kao tim više zainteresovan za razvitak akcija u drugom poluvremenu, međutim, naša odbrana je i tad izgledala spremno da odbije nalete, od kojih je najopasniji bio hitac Makija Kitahare. I to je uhvatio Radanović.

Srbija je uspela da sačuva rano stečenu prednost i da se pred očima Arsena Vengera plasira u narednu fazu. A mora da je, osim prisustva čuvenog Francuza, inspirativan bio i govor našeg reprezentativca Aleksandra Mitrovića pre neki dan, kao i ulazak u svlačionicu legendarnog Velibora Bore Milutinovića. Pred takvim asovima srce kuca brže, krv struji, angažman je veći nego inače i to se videlo u Dohi.

SVETSKO PRVENSTVO ZA IGRAČE DO 17 GODINA

JAPAN – SRBIJA 0:1 (0:1)

/Anokić 11 pen/

Stadion: Aspajr zoun – teren 1

Sudija: Mohamed El Barudi (Maroko)

JAPAN: Ošita – Hašimoto, Takeuči (od 83. Ezemukve), Kurahaši – Ivacuši, Satomi, Kimura, Fudžimoto (od 46. Vada), Igaraši (od 46. Kitihara), Okamoto (od 74. Nakašima) – Takaki (od 70. Saito).

SRBIJA: Radanović – Đurić, Marić, Baucal, Sibinović (od 46. Stevanović), Strika – Anokić, Cojić (od 72. Matanović) – Vajagić (od 72. Grujić), Samardžić (od 57. Pejović), Žarković (od 46. Dokić).

SVETSKO PRVENSTVO ZA IGRAČE DO 17 GODINA - DRUGO KOLO

Grupa L

Japan – Srbija 0:1 (0:1)

/Anokić 11 pen/

16:30 Honduras – Kolumbija