Veljko Paunović: Regionalna liga ključ za srpski fudbal

Tema koja je poslednjih godina zamrla, jer se činila potpuno nerealnom, ponovo je danas oživela – regionalna liga u fudbalu. U etar je vratio Veljko Paunović.

I to baš u etar, jer je o tome govorio za Radio Beograd. Na pitanje šta bi moglo da pomogne srpskom fudbalu, selektor Orlova je rekao:

„Želite iskreno? Regionalna liga je ključ, to do sada nisam nikada rekao. Naravno da se UEFA o svemu pita, ovo je lično razmišljanje. Jer, recimo, zašto u prvo vreme ne bismo igrali sa klubovima iz Grčke? Panatinaikos, Olimpijakos, PAOK, AEK, Aris protiv Zvezde, Partizana, Vojvodine... Kasnije da se priljuče Mađari, zašto ne i Hrvati? Samo u jakom takmičenju je rešenje, naravno ne bismo zapostavili ni domaću ligu. Moramo da shvatimo gde smo, kuda fudbal ide, sve se odvija vrlo brzo", rekao je Paunović.