Veljko Paunović: Regionalna liga ključ za srpski fudbal
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Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 16:04
„Sanjam da sa Srbijom stignem do krva Evrope ili finala Mundijala", kaže selektor Orlova
Tema koja je poslednjih godina zamrla, jer se činila potpuno nerealnom, ponovo je danas oživela – regionalna liga u fudbalu. U etar je vratio Veljko Paunović.
I to baš u etar, jer je o tome govorio za Radio Beograd. Na pitanje šta bi moglo da pomogne srpskom fudbalu, selektor Orlova je rekao:
„Želite iskreno? Regionalna liga je ključ, to do sada nisam nikada rekao. Naravno da se UEFA o svemu pita, ovo je lično razmišljanje. Jer, recimo, zašto u prvo vreme ne bismo igrali sa klubovima iz Grčke? Panatinaikos, Olimpijakos, PAOK, AEK, Aris protiv Zvezde, Partizana, Vojvodine... Kasnije da se priljuče Mađari, zašto ne i Hrvati? Samo u jakom takmičenju je rešenje, naravno ne bismo zapostavili ni domaću ligu. Moramo da shvatimo gde smo, kuda fudbal ide, sve se odvija vrlo brzo", rekao je Paunović.
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Selektor Orlova je jednom doveo reprezentaciju Srbije do svetskog trona. Bio je to tim do 20 godina. A, sada sanja da isto učini i sa seniorima.
„Malo je prvaka sveta na planeti, ja sam taj čaroban osećaj imao u sebi. Sanjam da sa našom Srbijom stignem da krova Evrope ili finala Mundijala. Jeste taj put težak, nekome sada možda deluje ovo i neostvarivo, ali ako smo svi sa istom idejom, ukoliko verujemo i međusobno se poštujemo, onda ništa nije nemoguće. Tako se dogodio Novi Zeland. I ono što takođe želim je to da igračima koji rade sa mnom ovaj period njihovog života ostane u najlepšoj uspomeni. Da se raduju svakom novom danu, napreduju i postanu još bolji ljudi", poručio je Paunović.