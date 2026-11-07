Pukla petarda Grafičara posle tri godine, uz "eksploziju" Uroša Đorđevića

Nastavila se inicijativa gostiju, a u 21. minutu je Đorđević prihvatio loptu na levom krilu i potom se sam izborio za poziciju da šutira. Nije Miloš Vranjanin bio dovoljno agresivan, Đorđević je savršeno plasirao loptu preko nemoćnog Mirkovića i duplirao prednost.

Tek posle toga se trgao tim koji trenira Nenad Mijailović. Irfan Hadžić i Srđan Spiridonović su propustili šanse, ne i Mihailo Oreščanin onu koja mu se ukazala u 30. minutu. Spiridonovič je uputio centaršut iz slobodnog udarca, Mitrović je glavom poslao loptu u peterac, a Oreščanin se odlično snašao.

Ipak, nije trebalo previše vremena Grafičaru da vrati +2. Ponovo je Đorđević zablistao, krenuo u prodor između trojice-četvorice defanzivaca domaćih, pre nego što je na tacni poslužio Luku Bijelovića, kojem nije bilo teško da pogodi.

17.00: (1,80) Loznica (3,40) Dubočica (4,30)

Dvostruka izmena na startu drugog poluvremena nije preterano pomogla Smederevu. Preuzeo je inicijativu, ali nije uspeo da se vrati domaćin rezutlatski u meč. Izabranici Nikole Trajkovića su umešno ubili tempo utakmice i čekali priliku da dokusare rivala.

Dočekali su je u poslednjih petnaestak minuta, kada je Oklopnicima popustila koncentracija. Konkretno Milošu Vranjaninu, koji je poslao preslabo dodavanje u poslednjoj liniji. Rezervista Prins Obasi je to pročitao, uzeo je loptu i potom mu je bilo lako da pogodi četvrti gol.

Tada se igrao 78. minut, a tri minuta kasnije smederevskom tvrđavom je odjeknula detonacija petarde. Ponovo je Obasi utrčao iza Vranjaninovih leđa, Đorđević je poslao pravovremeno dodavanje i tako je došao do druge asistencije na utakmici. Obasijev šut Mirković nije uspeo da zaustavi.

Ovo je bilo prvi put da Grafičar postigne pet golova na jednom meču još od 5. novembra 2023. godine i susreta sa Slobode iz Užica. Tada je u ovom istom takmičenju takođe slavio sa 5:1.

Grafičar je i dalje u zoni ispadanja, ali sada sa 17 bodova ima mnogo bolju situaciju nego što je ona bila pre desetak dana i pre trijumfa nad Napretkom (2:0). S druge strane Smederevcima je ovo bio čak četvrti poraz u nizu, ako računamo i Kup Srbije, odnosno šesti meč bez pobede. Pali su sada na petu poziciju, a moguće je da potonu i niže do kraja kola...

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Subota

Smederevo 1924 – Grafičar 1:5 (1:3)

/Oreščanin 30 – Đorđević 9, 21, Bijelović 43, Obasi 78, 81/

Proleter 023 – OFK Vršac 1:1 (1:1)

/Vukićević 10 – Atem 19/

17.00: (1,80) Loznica (3,40) Dubočica (4,30)

Nedelja

14.00: (2,35) Voždovac (3,15) Borac 1926 (2,95)

16.00: Jedinstvo Ub - Teleoptik

16.00: (1,60) Spartak Subotica (3,70) Metalac (5,40)

Ponedeljak

16.00: (1,57) Napredak (3,60) Bor 1919 (6,00)

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

***Kvote su podložne promenama