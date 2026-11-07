Nema bolje pozajmice u Španiji: Ubojitiji su samo Jamal, Embape i Rafinja (VIDEO)

Pehar namenjen najboljem strelcu Mundijalita završio je u rukama Jasira Zabirija. Što je obećao kada je u Famalikao od trenera tražio da ga pusti, to je i uradio: vratio se u klub kao 'prva puška' turnira i umnogome je doprineo da Marokanci postanu svetski prvaci. Ren nije časio ni časa, istresao je 10.000.000 evra, međutim, vrlo brzo ga je prosledio u Rasing na pozajmicu.

I ispostaviće se da bolje pozajmice u Španiji nema!