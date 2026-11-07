Nema bolje pozajmice u Španiji: Ubojitiji su samo Jamal, Embape i Rafinja (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | sub. 07.11.26. | 16:26
Jasir Zabiri doneo Rasingu pobedu nad Malagom i približio ga mestima koja vode u Evropu
Pehar namenjen najboljem strelcu Mundijalita završio je u rukama Jasira Zabirija. Što je obećao kada je u Famalikao od trenera tražio da ga pusti, to je i uradio: vratio se u klub kao 'prva puška' turnira i umnogome je doprineo da Marokanci postanu svetski prvaci. Ren nije časio ni časa, istresao je 10.000.000 evra, međutim, vrlo brzo ga je prosledio u Rasing na pozajmicu.
I ispostaviće se da bolje pozajmice u Španiji nema!
Izabrane vesti
Jasiru Zabiriju dovoljan je bio prvi start (pre toga dva puta ušao sa klupe) da dođe do het-trika. Spakovao ga je Elćeu i nagovestio da bi od njega štošta mogli da vide na El Sardineru. Iz sedmice u sedmicu navijačima puni oči, a danas je Rasingu doneo novu pobedu tako što je zajedno sa Ikerom Lukueom kreirao preokret protiv Malage na La Rosaledi - 1:2 (1:0).
Vodila je Malaga posle prvog poluvremena, ispratio je akciju Karlos Dotor i loptu koju je glavom Adrijan Nino uputio ka stativi smestio je u mrežu. Bolji je bio domaćin do odlaska na odmor, ali za blic-krig nije bio spreman…
Očas posla Rasing je u nastavku preokrenuo. Iker Lekue je promešao odbranu Malage, zalepila mu se lopta za kopačku i naposletku je otvorio stopalo, da bi Jasir Zabiri deset minuta kasnije imao veoma jednostavan zadatak: trebalo je samo da ćušne loptu u praznu mrežu, što je i učinio.
Još jedan pogodak postigao je Marokanac do kraja, nakon što je Malaga ostala sa desetoricom zbog neopreznog starta levog beka Adama Aznua, međutim, poništen je i ostao je na devet golova u Primeri. Ubojitiji od Jasira Zabirija samo su Lamin Jamal (10), Kilijan Embape (12) i Rafinja (15).
PRIMERA – 12. KOLO
Petak
Sevilja - Alaves 0:0
Subota
Malaga - Rasing 1:2 (1:0)
/Dotor 28 - Lukue 50, Zabiri 60/
16.15: (2,35) Espanjol (3,40) Deportivo La Korunja (3,00) MOZZART RELAX
18.30: (3,60) Osasuna (3,50) Atletik Bilbao (2,05) MOZZART RELAX
21.00: (9,50) Valensija (6,00) Real Madrid (1,28) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (3,20) Elče (3,90) Betis (2,10) MOZZART RELAX
16.15: (1,67) Sosijedad (4,20) Rajo Valjekano (4,50) MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Selta (3,70) Levante (3,90) MOZZART RELAX
18.30: (1,40) Viljareal (4,60) Hetafe (7,50) MOZZART RELAX
21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama