Bajern kvari Atletikove planove sa Ljorenteom

Od dolaska iz Reala, leta 2019. godine za 30.000.000 evra, Ljorente je odigrao 308 utakmica za Atletiko (37 golova, 45 asistencija) i u međuvremenu postao reprezentativac Španije (27 nastupa). Učestvovao je u osvajanju svetske titule prošlog leta, ali onda i doneo iznenađujuću odluku da u 32. godini ode u reprezentativnu penziju. Tako je jedini reprezentativac Španije sa Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku koji svojom odlukom neće igrati večeras protiv Engleske na Vembliju u Ligi nacija.

Smatra Ljorente da je njegovom telu potrebno više vremena za odmor i zbog toga je, kako je sam istakao, odluku o povlačenju iz reprezentacije doneo još pre početka Svetskog prvenstva.

"Znam da mnogi od vas neće razumeti ovu odluku i verovatno je ni ja ne bih razumeo da je posmatram sa strane, ali ovo je lična odluka, veoma pažljivo promišljena i pre svega duboko proživljena. Bila mi je čast da predstavljam svoju zemlju i budem deo istorije", napisao je Atletikov fudbaler letos u objavi na društvenim mrežama.

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Markosova plata od oko 4.500.000 evra neto nije prevelik zalogaj za moćne Bavarce, koji žele da osnaže tim u pohodu na trofej Lige šampiona čekan od 2020. godine. Ima Bajern i iz sportskog ugla šta da ponudi Ljorenteu, pa će u Atletiko Madridu moraju da se ubrzaju i pokušaju što pre da dobiju potpis na produžetak saradnje. Ako uspeju, biće u "win win" situaciji jer bi i u slučaju igračevog insistiranja na odlasku imali garantovano obeštećenje, koje sigurno neće biti malo. Ako se pregovori oduže, Bajern će moći da se uključi od januara i pokuša da narednog leta dobije sjajnog fudbalera kao slobodnog.