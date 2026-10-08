Mijatović savetuje Embapea: Obrati pažnju na imidž, navijači su osetljivi kad nema trofeja
Vreme čitanja: 3min | čet. 08.10.26. | 12:09
„Real Madrid je na utakmicama koje sam gledao odavao više nesigurnosti nego samopouzdanja. Murinjo još nije pronašao onu energiju koja je potrebna da tim pokrene i podigne na viši nivo. Deluju prilično hladno na terenu”, smatra bivši član uprave Partizana
Nikad duža reprezentativna pauza se konačno završila, a Real u nastavak sezone ulazi sa ne baš lagodnom situacijom. Barselona je odmakla na tabeli, rezultati su ispod očekivanja, a sve oči će biti uprte u Kilijana Embapea koji se vration treninzima sa ekipom nakon povrede koju je doživeo tokom igranja za reprezentaciju Francuske.
Gostujući u emisiji “El Larguero”, Predrag Mijatović je pričao o akutelnom trenutku u klubu, ali i situaciji sa Embapeom. Čovek koji je Realu doneo titulu šampiona Evrope pričao je o tome kako bi on iz ugla sportskog direktora reagovao na povredu Francuza.
„Nikada ne možete tačno znati šta se dogodilo, da li je razgovarao sa Zidanom, da li je dogovoreno sa Murinjom... Postoji mnogo stvari o kojima igrači razgovaraju sa trenerima, a koje mi ne znamo. Mislim da kada igrač zatraži drugo mišljenje o povredi, treba mu to dozvoliti. To se mora uraditi, jer bi u suprotnom kod njega uvek ostala sumnja da bi se brže oporavio da je otišao negde drugde. Ipak, sve mora biti pod nadzorom klupskih lekara. Fudbal je pun emocija i poverenja, pa morate razumeti da igrači u pojedine ljude imaju više poverenja nego u druge kada je reč o lečenju povrede”, smatra Mijatović.
Izabrane vesti
Smatra da je trenutna situacija sa najboljim igračem i te kako pitanje imidža i poruke koja se šalje navijačima i da zbog toga svi igrači Reala moraju da budu oprezni javnim istupima.
„U ovom trenutku svi igrači Real Madrida moraju izuzetno paziti na nastup u javnosti. Navijači su osetljivi, prošle su dve godine bez trofeja, a i ova sezona je počela sa dosta sumnji. Zato morate voditi računa o svemu što šaljete kao poruku van trenažnog centra. U Embapeovom slučaju to je moglo mnogo bolje da se izvede. Treba razumeti da je on mlad momak i da ima pravo da uživa u slobodnim danima, ali u ovoj situaciji vredi poslati pažljiviju sliku”.
Na sve ovo, ni situacija što se tiče rezultata nije dobra. Napravljeni su kiksevi protiv Betisa, izgubljen je gradski derbi protiv Atletiko Madrida, u mnogo utakmica, madridski tim se provlačio golovima u završnici.
„Real Madrid je na utakmicama koje sam gledao odavao više nesigurnosti nego samopouzdanja. Murinjo još nije pronašao onu energiju koja je potrebna da tim pokrene i podigne na viši nivo. Deluju prilično hladno na terenu — to je utisak koji odaju. Potpuna su suprotnost nekim drugim ekipama, na primer reprezentaciji Španije, koja ima drugačiju energiju i uživanje je gledati je, čak i kada se muče na terenu. Upravo to je ono što Real Madrid mora da pronađe”.
Za kraj, Mijatović je odogovorio na pitanje kako mu se čini saradnja između Vinisijusa i Embapea.
„Još je rano za konačne procene, pred nama je mnogo utakmica. Međutim, smatram da njih dvojica još nisu pronašli zajedničku energiju kako bi pružili partije kakve navijači očekuju. Obojica moraju uložiti mnogo više truda da bi se to popravilo”, završio je Mijatović.