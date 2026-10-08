Mijatović savetuje Embapea: Obrati pažnju na imidž, navijači su osetljivi kad nema trofeja

Smatra da je trenutna situacija sa najboljim igračem i te kako pitanje imidža i poruke koja se šalje navijačima i da zbog toga svi igrači Reala moraju da budu oprezni javnim istupima.

„U ovom trenutku svi igrači Real Madrida moraju izuzetno paziti na nastup u javnosti. Navijači su osetljivi, prošle su dve godine bez trofeja, a i ova sezona je počela sa dosta sumnji. Zato morate voditi računa o svemu što šaljete kao poruku van trenažnog centra. U Embapeovom slučaju to je moglo mnogo bolje da se izvede. Treba razumeti da je on mlad momak i da ima pravo da uživa u slobodnim danima, ali u ovoj situaciji vredi poslati pažljiviju sliku”.

Na sve ovo, ni situacija što se tiče rezultata nije dobra. Napravljeni su kiksevi protiv Betisa, izgubljen je gradski derbi protiv Atletiko Madrida, u mnogo utakmica, madridski tim se provlačio golovima u završnici.

„Real Madrid je na utakmicama koje sam gledao odavao više nesigurnosti nego samopouzdanja. Murinjo još nije pronašao onu energiju koja je potrebna da tim pokrene i podigne na viši nivo. Deluju prilično hladno na terenu — to je utisak koji odaju. Potpuna su suprotnost nekim drugim ekipama, na primer reprezentaciji Španije, koja ima drugačiju energiju i uživanje je gledati je, čak i kada se muče na terenu. Upravo to je ono što Real Madrid mora da pronađe”.

Za kraj, Mijatović je odogovorio na pitanje kako mu se čini saradnja između Vinisijusa i Embapea.

„Još je rano za konačne procene, pred nama je mnogo utakmica. Međutim, smatram da njih dvojica još nisu pronašli zajedničku energiju kako bi pružili partije kakve navijači očekuju. Obojica moraju uložiti mnogo više truda da bi se to popravilo”, završio je Mijatović.