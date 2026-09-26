Miladin Stevanović se vratio tamo gde je i počeo karijeru
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Vreme čitanja: 1min | sub. 26.09.26. | 18:48
Iskusni defanzivac pojačao Radnik iz Bijeljine
Miladin Stevanović (30) ponovo ima klub. Nakon što je nepuna tri meseca proveo na birou rada, iskusni defanzivac potpisao je za Radnik iz Bijeljine, vrativši se tamo gde je napravio prve fudbalske korake.
Stevanović je ponikao u klubu iz Bijeljine da bi već u kadetskim danima prešao u Partizan. Tamo je proveo osam godina, ali je nedugo po ulasku u prvi tim, posle samo 14 utakmica za seniorsku ekipu, napustio crno-bele i otisnuo se u Tursku potpisavši za Kajzeri.
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Međutim, tamo se nije dugo zadržao. Odigrao je tek nešto više od jedne sezone, pa je krajem 2017. godine raskinuo ugovor sa Kajzerijem i početkom 2018. potpisao za Čukarički. Na Banovom brdu zadržao se sedam i po sezona, upisao 191 nastup i čak povremeno nosio kapitensku traku.
Prethodnu sezonu proveo je u Makabiju Bnei Rejne, ali je ovog leta po isteku ugovora napusio izraelski klub. Od tada je bio na tržištu rada, što je iskoristio Radnik kako bi učvrstio odbranu, najgoru u šampionatu BiH. Klub iz Bijeljine je na poslednjem mestu tabele, osvojio je svega četiri boda u uvodnih osam kola i još čeka na prvu pobedu.