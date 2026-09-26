Miladin Stevanović se vratio tamo gde je i počeo karijeru

Miladin Stevanović (30) ponovo ima klub. Nakon što je nepuna tri meseca proveo na birou rada, iskusni defanzivac potpisao je za Radnik iz Bijeljine, vrativši se tamo gde je napravio prve fudbalske korake.

Stevanović je ponikao u klubu iz Bijeljine da bi već u kadetskim danima prešao u Partizan. Tamo je proveo osam godina, ali je nedugo po ulasku u prvi tim, posle samo 14 utakmica za seniorsku ekipu, napustio crno-bele i otisnuo se u Tursku potpisavši za Kajzeri.