Novi "4x10" o pesmi koju samo Karlik čuje a svi je vide, ali i o pitanju šta je problem Zvezde - reket ili bekovi?

„Prava privilegija gledati majstora na delu koji. Utakmica se odvija onako kako on želi, u njegovom ritmu. Neko bi rekao možda u momentima sporo, ali... On je 26 minuta igrao i imao dabl-dabl (20 & 10). Dakle, sve vreme dok je on na terenu, on kao da sluša neku muziku, a svi drugi u hali slušaju neku drugu muziku, ali to nema veze - on igra svoje i svi se ponašaju onako kako on želi. Fenomenalan košarkaš, mislim on je i navikao da bude apsolutno glavni na terenu. To radi i u reprezentaciji Južnog Sudana, i ta reprezentacija je 50% lošija kada on nije na terenu", rekao je Darko Plavšić.

Zvezda je u prvom kolu na svom terenu poražana od očigledno bolje uigranog Žalgirisa, a u novoj epizodi otvorene su brojne teme u vezi sa premijerom, te pitanje gde je trenutno najveći problem u timu Ibona Navara - nedovoljno snažan reket sa Motlijem kao prvom opcijom za zahteve u Evroligi ili pak disbalans u bekovskoj liniji gde su Džons, Vajler-Beb, Batler i Karter?

„U suštini trebalo je Zvezdini bekovi da tu donesu neku prevagu. Donekle su to i radili, pojedini, pojedini nisu. Pojedinima nije data ni prava šansa da... da odigraju onako kao što su krenuli. Mislim na Krisa Džonsa - tri po minuta na terenu, osam poena, Zvezda vodi 11:10. Ja razumem i poštujem sistem trenera Navara, dakle on planira na jedan način da igrači budu u kratkim nekim etapama na terenu kako bi kasnije bili odmorni, kako bi mogli da pruže maksimum u svakom od tih mandata na terenu. Ali, ako je prva pauza na tri po minuta i ako jedini igrač koji je davao poene do tada, odnosno jedan od dvojice, izađe iz igre i u naredna tri minuta usledi serija od 11:0 i bude 21:11 posle tri minuta gde se traži odmah tajm-aut, to ne mogu da nazovem dobrim planom. Jer svaki plan je dobar ako ima nekog zdravog razuma, ako je utemeljen u dobrim rezultatu; ako nije utemeljen u dobrim rezultatu, plan je loš. I ako si započeo utakmicu na neki ravnopravan način sa protivnikom, nije dobro da mu dozvoliš da on ode na 10 razlike i da ga juriš praktično celu utakmicu.“, smatra Plavšić.

U čemu je razlika u prijemu Željka Obradovića u Atini u odnosu na Beograd, šta je nedostajalo selektoru Alimpijeviću za pobedu na premijeri i kakav je bio kvalitet košarke koji se igrao u prvoj rundi najjačeg takmičenja u Evropi?

Za kraj, podrobno je pročešljan slučaj sudijske pobune u ABA ligi, koji je i odložio start sezone i ponuđeni su pogledi na taj sukob iz više uglova.

O svemu tome su u studiju MozzartTV-a gotovo dva sata diskutovali Darko Plavšić (komentator TV Arena Sport), urednik i voditelj podkasta Marko Ljubomirović i novinari portala Mozzart Sport Nikola Stojković i Bojan Brezovac.