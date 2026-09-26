Rumuni preslišali omladince, pogibeljan start Alekse Damjanovića zasenio tradiciju dugu 32 godine

Gosti su do vođstva stigli u 23. minutu. Hunor Bacula dobio je previše prostora na nekih 15 metara od gola Srbije, namestio se i preciznim udarcem poslao loptu u mrežu za 0:1. Srbija nije uspela da ozbiljnije uzdrma rivala do odlaska na odmor, a Rumunija je u drugom poluvremenu dodatno materijalizovala sigurniju igru.

U 63. minutu usledila je jednostavna, ali veoma efikasna akcija gostiju. Sve je počelo ispucavanjem golmana, potom je lopta glavom prebačena iza poslednje linije Srbije, a Andrej Roateš je pravovremeno utrčao, ostao praktično sam i rutinski pogodio za 0:2.

Delovalo je tada da je pitanje pobednika rešeno, ali je Srbija uspela da se vrati u meč osam minuta pre kraja. Posle dosuđenog jedanaesterca, odgovornost je preuzeo Aleksa Damjanović i u 82. minutu smanjio na 1:2. Nada domaće selekcije, međutim, trajala je veoma kratko. Već u 87. minutu Rumunija je stigla do trećeg gola. Aleksandre Bota našao se pred Lukom Petrićem, uspeo da ga predribla, a zatim mirno pošalje loptu u praznu mrežu za konačnih 1:3.

Umesto da se utakmica u prijateljskom tonu privede kraju, dva minuta kasnije usledila je scena koja je potpuno zasenila rezultat. Aleksa Damjanović napravio je izuzetno oštar i pogibeljan start zbog kog mu je sudija bez mnogo dileme pokazao direktan crveni karton. Sve je izgledalo još nepotrebnije imajući u vidu da se igralo u 89. minutu praktično prijateljske utakmice.

Potez srpskog fudbalera izazvao je burnu reakciju rumunske klupe, čiji su članovi utrčali na teren i krenuli ka Damjanoviću, pa je u nekoliko trenutaka nastao ozbiljan metež. Igrači i članovi stručnih štabova potom su uspeli da smire situaciju i spreče veći incident. Dodatnu dozu neverice izazvala je reakcija samog Damjanovića, koji se nakon svega bunio zbog odluke arbitra, iako je crveni karton za takav start bio očekivan epilog.

Tako je duel koji je trebalo da posluži mladim reprezentativcima kao još jedna korisna provera u okviru jednog od najpoznatijih omladinskih turnira u regionu završen mnogo nervoznije nego što je iko mogao da očekuje. Rumunija će iz Kule poneti pobedu 3:1, dok će u srpskom taboru, pored rezultata, sigurno biti mnogo razgovora i o načinu na koji je utakmica završena. U poslednjem kolu grupne faze Srbija će se sastati sa Mađarskom 29. septembra.