Ovo je bilo prste da poližeš: TSC se digao iz nokdauna, Borac će žaliti za prečkom Desančića

Odvažno, napadački, bez kalkulacija, to je ono što smo videli od oba tima. Prvi je udario TSC u finšu prvog dela. Stefan Jovanović je u 39. minurt centrirao, a Mihajlo Milosavić se poklonio i zatresao mrežu, međutim, odogovor je usledio minut kasnije. Mihajlo Spasojević je najpre promašio zicer, ali je ostao dovoljno pribran i posle odbitka Nikole Simića uspeo da ćušne loptu u gol.

Bio je to uvod u rapsodiju u drugom poluvremenu gde su se timovi smenjivali u stvaranju šansi. Najpre je Stefan Đurić u 48. minutu šutirao iskosa i pogodio stativu, a samo nekoliko minuta kasnije - najlepši momenat na utakmici. Ko drugi nego - Milan Jevtović. Đurić mu je poslalo loptu, a nekadašnji igrač Crvene zvezde idealno plasirao loptu pod prečku, toliko da je Simić ostao ukopan. Bivši fudbaler norveškog Rosenborga postigao je makar jedan gol na sedmoj uzastopnoj utakmici. Čovek je ozbiljna klasa za ovaj rang.

Čačani su posle gola za preokret nastavili sa napadima, ali je TSC bio taj koji je imao zicer za izjednačenje. Andrej Todoroski poslao je loptu u prostor za Sašu Jovanovića, a nekada najbolji igrač Mozzart Bet Superlige je sa sedam, osam metara šutnuo preko gola. Kako se meč približavao kraju, tako je Borac sve više spuštao linije.

Tim Nenada Milijaša je teško uspevao da probije zgusnutu odbranu Čačana, tek poneki pokušaj iz daljine, ali ništa konkretnije. Delovalo je da će TSC doživeti prvi poraz u sezoni, pogotovo nakon prečke Desančića, međutim, kao spasilac pojavio se Andrej Petrović kao zlatna izmena. Dovoljno da se prošlosezonski superligaš popne na drugo mesto. Makar na kratko.

U nešto ranijem terminu, Smederevo je slavilo protiv OFK Vršca (1:0) u još jednom duelu timova iz vrha tabele. Junak Oklopnika bio je Irfan Hadžić koji je postigao jedini gol u 70. minutu.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 11. KOLO

Borac 1926 - TSC 2:2 (1:1)

/Spasojević 40, Jevtović 54 - Milosavić 39, Petrović 89/

Stadion: FK Borac

Sudija: Milan Mitić

Borac 1926 (4-2-3-1): Petrić - Kolarević, Vidović, Popadić, Nikić - Jusuf (od 66. Adamu), Desančić (od 90+2. Mijić) - Đurić (od 88. Tomić), Majstorović, Jevtović - Spasojević (od 65. Alempijević).

TSC (4-2-3-1): Simić, Stefan Jovanović (od 66. Nešković), Krstić, Stojanović, Tegeltija - Stojković, Radin - Mladenović (od 66. Petrović), Saša Jovanović (od 83. Mihailović), Milosavić (od 55. Todoroski) - Burmaz (55. Nikolić).

MOZZART BET PRVA LIGA, 11. KOLO

Subota

Smederevo - Vršac 1:0 (0:0)

/Hadžić 70/

Borac 1926 - TSC 2:2 (1:1)

/Spasojević 40, Jevtović 54 - Milosavić 39, 89/