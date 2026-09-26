U Realu odahnuli: Embape će spreman dočekati El Klasiko
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Vreme čitanja: 1min | sub. 26.09.26. | 19:01
Pauza samo deset do 12 dana
Kako je sinoć izgledalo, odlično su prošli i Kilijan Embape i Real Madrid. Bolne grimase na licu ukazivale su na to da je francuski golgeter ozbiljno povredio koleno, ali lekarski izveštaji potvrdili su da će pauza biti kratkog daha.
Naime, Embape je doživeo hiperekstenziju zadnje kapsule levog kolena i procena je da će odsustvovati deset od 12 dana. Ove vesti sugerišu da najbolji strelac Kraljevskog kluba ne bi trebalo da propusti više od jedne utakmice za Real.
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Jasno je da je ovo reprezentativno okupljanje za njega gotovo, ali su na Santjago Bernabeuu strahovali da bi mogao da propusti mečeve sa Romom i Lajpcigom u Ligi šampiona, odnosno El Klasiko na Kamp Nouu zakazan za 25. oktobar. Ipak, realno je da Emapea ne bude samo 10. oktobra protiv Viljareala u Madridu.
Gadno je sinoć izgledalo kada se Embape u duelu sa Turskom u Ligi nacija povredio prilikom postizanja gola. Posle šuta dočekao se na levu nogu i momentalno počeo da hramlje. Uhvatio se za levo koleno koje mu je zadavalo mnogo problema tokom prošle sezone, naročito u decembru i martu mesecu. Ipak, nije došlo do ozbiljnog oštećenja.