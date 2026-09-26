U Realu odahnuli: Embape će spreman dočekati El Klasiko

Kako je sinoć izgledalo, odlično su prošli i Kilijan Embape i Real Madrid. Bolne grimase na licu ukazivale su na to da je francuski golgeter ozbiljno povredio koleno, ali lekarski izveštaji potvrdili su da će pauza biti kratkog daha.

Naime, Embape je doživeo hiperekstenziju zadnje kapsule levog kolena i procena je da će odsustvovati deset od 12 dana. Ove vesti sugerišu da najbolji strelac Kraljevskog kluba ne bi trebalo da propusti više od jedne utakmice za Real.