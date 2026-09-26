Računica superkompjutera: Pale šanse Srbije da ode na EURO, ali su i dalje velike

Naravno, ovakav pad je očekivan, budući da su sve veće šanse da ćemo se naći u drugom šeširu na žrebu i da ćemo u grupi imati jednu reprezentaciju koja je jača od Srbije i za koju će poslovično biti rezervisano prvo mesto u grupi, dok će se Srbija sa ostalim ekipama boriti za drugo mesto koje takođe vodi na EURO direktno .

Na Evropskom prvenstvu će ponovo učestvovati 24 reprezentacije, kao i 2016, 2021. i 2024. godine, a Srbija je trenutno na 16. mestu po šansama da se plasira na Evropsko prvenstvo. Kada se radi o ostalim selekcijama zemljama bivših jugoslovenskih republika, pomalo čudi da se Bosni i Hercegovini daje tek 23,7 odsto za plasman na EURO 2028. Sloveniji se daje 38,7 odsto, Makedoniji 12,8 odsto, a Crnoj Gori 8,8 odsto šansi. Grčkoj su nakon pobede protiv Srbije šanse skočile sa 73,3 odsto na 78,2 odsto.

Šanse su zasad najviše skočile Ukrajini nakon pobede nad Mađarskom u Budimpešti prethodne večeri. Sada su šanse Ukrajine za plasman na EURO 76,8 odsto, dok su pre utakmice sa Mađarskom iznosile 70,1 odsto. Od ostalih zemalja, primera radi Portugal ima 98,8 odsto, Holandija 98,7 odsto, Belgija 98,3 odsto, Nemačka 98,2 odsto, Norveška 94,7 odsto, Švajcarska 93,5 odsto, Italija 93,0 odsto, Danska 89,1 odsto, Turska 83,1 odsto, Austrija 82,4 odsto, Švedska 69,0 odsto, Češka 61,1 odsto, Poljska 56,2 odsto, Mađarska 52,4 odsto, Slovačka 41,5 odsto, Rumunija 36,3 odsto, Gruzija 24,8 odsto, Severna Irska 22,2 odsto, Albanija 21,3 odsto, Izrael 19,5 odsto, Island 12,8 odsto, Belorusija 3,3 odsto, Luksemburg 2,2 odsto, Jermenija 2,1 odsto, Estonija 0,8 odsto, Kazahstan 0,8 odsto, Azerbejdžan 0,5 odsto, Litvanija 0,4 odsto, Kipar 0,3 odsto, Letonija 0,2 odsto, Farska Ostrva 0,1 odsto, Malta 0,1 odsto...