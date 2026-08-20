Milanov duh, Palmeirasova legenda: Gomez odveo Verdao u četvrtfinale Libertadoresa
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 02:59
Paragvajac u 41. minutu revanša nokautirao Sero Portenjo - 0:1
Teško je podmetnuti nogu jednom od najmoćnijih klubova i timova Južne Amerike u njegovom igralištu. A šta je Kopa Libertadores nego zona komfora za Palmeiras. Prošlogodišnji finalista i velikan koji je podizao najprestižniji kontinentalni pehar dva puta u poslednjih šest godina, je posle 1:1 u Brazilu, bio dovoljno iskusan da slomi žilavi Sero Portenjo u revanšu i domogne se četvrtfinala južnoameričke Lige šampiona - 0:1 (0:1).
Kao ni prvih 90 minuta na Alijanc Parku u Sao Paulu, ni revanš nije bio lep za oko, a obeležio ga je čovek koji je već godinama stub odbrane Verdaa. Džon Arijas je u 41. minutu centrirao iz kornera, a Gustavo Gomez razneo čak trojicu čuvara u belih dresovima i postigao gol vredan dvomača četvrtfinala u kojem će rival biti Mirsol ili ekvadorski LDU Kito.
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Po ko zna koji put od 2018. godine kada je stigao u Palmeiras, Paragvajac je doneo velikanu važne golove. Večerašnji pogodak bio je 33-godišnjaku 15. u Libertadoresu, a njime je nastavio da cementira status legende trostrukog prvaka Južne Amerike.
Gomez je leta 2016. godine bio Milanova opklada od 9.500.000 evra. Toliko su ga Rosoneri platili Lanusu, verovali da bi na San Siru mogao da se razvije, ali je Paragvajac nakon prve sezone u kojoj se nije naigrao, postao duh... Jedan od onih čiji se boravak u klubu neće pamtiti. Milan ga je 2018. poslao u Brazil na dvogodišnju pozajmicu vrednu 3.500.000 evra, zadovoljni Palmeiras ga je 2020. otkupio za dodatnih 2.000.000, a Paragvajac je postao jedan od najvažnijih igrača portugalskog stručnjaka Abela Fereire koji je nedavno proslavio 400. utakmicu na klupi Verdaa.
Gomezu je noćas bio 416. nastup za Palmeiras, a kapiten je došao do 48. gola, a ima i 12 asistencija pride. Strašan učinak za jednog centralnog defanzivca. Da gol bude slađi, bivši član paragvajskog Libertada eliminisao je nekadašnjeg gradskog rivala iz Asunsiona, Sero Portenjo. Najveći derbi paragvajskog fudbala inače igraju Olimpija i Sero Portenjo, dok Libertad i Sero Portenjo igraju Klasiko Asunsiona.
KOPA LIBERTADORES - OSMINA FINALA (REVANŠI)
Utorak
Independijente - Fluminense 1:1 (0:0) - penalima 3:5, prvi meč 0:0
/Arse 90+7 penal - Serna 75/
Sreda
Tolima - Independijente del Valje 0:1
/Rodrigez 11/
Universidad Katolika - Estudijantes 0:3 (0:1) - 1:1
/Korea 44, Kariljo 53, 83/
Kokimbo Unido - Platense 0:0 /penalima 6:7/ - 1:1
Sero Portenjo - Palmeiras 0:1 (0:1) - 1:1
/Gomez 41/
Četvrtak
02.30: (1,65) Flamengo (3,70) Kruzeiro (5,60) - 1:1
23.55: (1,60) LDU Kito (3,70) Mirasol (6,25) - 1:1
Petak
02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Rosario Sentral (4,20) - 0:0
*** kvote su podložne promenama