Milanov duh, Palmeirasova legenda: Gomez odveo Verdao u četvrtfinale Libertadoresa

Teško je podmetnuti nogu jednom od najmoćnijih klubova i timova Južne Amerike u njegovom igralištu. A šta je Kopa Libertadores nego zona komfora za Palmeiras. Prošlogodišnji finalista i velikan koji je podizao najprestižniji kontinentalni pehar dva puta u poslednjih šest godina, je posle 1:1 u Brazilu, bio dovoljno iskusan da slomi žilavi Sero Portenjo u revanšu i domogne se četvrtfinala južnoameričke Lige šampiona - 0:1 (0:1).

Kao ni prvih 90 minuta na Alijanc Parku u Sao Paulu, ni revanš nije bio lep za oko, a obeležio ga je čovek koji je već godinama stub odbrane Verdaa. Džon Arijas je u 41. minutu centrirao iz kornera, a Gustavo Gomez razneo čak trojicu čuvara u belih dresovima i postigao gol vredan dvomača četvrtfinala u kojem će rival biti Mirsol ili ekvadorski LDU Kito.