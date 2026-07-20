Posle Baskonije i Valensija želi Senegalca

Naime, Valensija je zbog brojnih odlazaka primorana da što pre traži rešenja i upravo u Endijajeu vidi tip igrača kakav joj je potreban. Tim iz Roiđ arene pored njegovih fantastičnih fizičkih predispozicija želi i nekog ko može da napreduje u budućem periodu i ko još uvek nije totalno formiran igrač, a Senegalac rođen 2004. godine je upravo jedan od tih. Međutim, potrebno je videti da li će Valensija uspeti da realizuje ovaj transfer.

Ono što se već zna jeste da Real Madrid kao njegov bivši klub ima pravo prečeg potpisa, ukoliko krilni centar želi da se vrati u Španiju. Ipak, ako se pogleda popunjenost pozicija teško je pomisliti da Senegalac može da se izbori za des Blankosa. Slepi miševi upravo u tome vide svoju šansu i 18. jula su poslale ponudu Madriđanima, kako bi preuzeli prava na Senegalca, a ujedno je ovo bio poslednji dan kada je to moglo da se uradi.

Tim iz glavnog grada Španije ime rok do 24. jula u ponoć da se izjasni o tome da li želi da pristane na ovu ponudu ili ne.

Ono što je zanimljivo jeste činjenica da je Endijaje bio jedna od najvećih talenata koji se prošlog leta obreo na drugu stranu Atlantika i stigao do potpisa s Atlanta Hoksima. Ipak, prebačen je u razvojni tim, potom u Dži ligi doživeo tešku povredu ramena, pa je usledio otkaz u decembru mesecu. Od tada je nekadašnji igrač Reala bez utakmica, a Valensija želi da on bude zamena za Brekstona Kija, što i u teoriji deluje kao prilično teško.

Španski evroligaš je pretrpeo brojne promene, pa su tako klub napustili Žan Montero, Branku Badio, Hajme Pradilja, Ćavi Lopez Arostegi, Serhio de Larea, već pomenuti Brekston Ki i trener Pedro Martinez, dok su narandžasti dres zadužili Gonzalo Korbalan, Dilan Osetkovski, Mario Sen Superi i Ti Džej Šorts.