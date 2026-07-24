Zvezda uspela da udomi Babiku: Ide na pozajmicu, Emiraćani pokrivaju celu platu

Inače, trener Junajteda iz Dubaija je od leta prošle godine Andrea Pirlo, mada će uskoro napustiti to mesto kako bi preuzeo mesto selektora Italije, što je baš danas glavna sportska vest na Čizmi. Dubai FK je klub osnovan tek 2022. godine, prošle sezone takmičio se u drugom rangu takmičenja u UAE, ali je osvojio drugo mesto na tabeli i izborio promociju u elitni rang, gde će debitovati u predstojećoj sezoni koja počinje 15. avgusta.

Podsetimo, Šavi Babika je rođen 1. juna 2000. godine u gradu Libervilu, u Gabonu. Karijeru je započeo u klubu Mangasport, a 2019. godine se preselio u Ruandu gde je nosio dres Kijovu Sportsa. Brzonogi fudbaler je u Evropu stigao 2021. godine, potpisavši ugovor sa Arisom iz Limasola. Za kiparski klub je nastupao tri sezone, tokom kojih je sakupio 90 nastupa, 16 golova i 21 asistenciju, dok je 2024. godine postao igrač Tuluza u transferu koji je iznosio nešto manje od 3.000.000 evra. Za francuski klub je odigrao 48 utakmica, dao pet golova i asistirao za dva.

Po odlasku Silasa, koji partijama pretprošle sezone nije ubedio crveno-bele da otkupe njegov ugovor od Štutgarta, ostala je upražnjena pozicija desnog krila u timu Vladana Milojevića. Verovali su u Crvenoj zvezdi da će od Šavija Babike dobiti ono što im je donosio Usman Bukari, pre svega prodornost po boku, ali se to nažalost nije dogodilo. Zato će ostati upamćen kao jedan od većih transfer promašaja u novijoj istoriji Crvene zvezde.