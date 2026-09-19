Možda je vreme da Luj Viton uđe u ekskluzivni fudbalski butik

Dodajmo tu da su ranije pobedili u Marselju (3:2), da su zgromili Nicu (3:0) i odigrali 0:0 protiv opasnog Liona. Jedini kiks je remi bez golova protiv Troe. Više nego zadovoljavajući učinak na startu sezone i vetar u leđa za istorijski iskorak. Imaju sve resurse za to.

Iza procvata manjeg pariskog kluba stoji gomila bogataša. Većinski vlasnik kluba je najbogatiji Evropljanin na svetu Bernar Arno čije se bogatstvo procenjuje na 171 milijardu evra. Arno je gazda najvećeg luksuznog holdinga na svetu LVMH u čijem sastavu su brendovi “Luj Viton”, “Kristijan Dior”, “Fendi”, “Živanši”, “Iblo”, “Bulgari”, “Moet”, “Henesi”… Od 2024. godine i FK Pariz. Rezultat je očigledan. Manjinski vlasnici su još neki bogati ljudi poput lokalnog biznismena Pjera Feraćija ili Aliradže Subaskarama, milionera iz Šri Lanke. Značajan udeo ima i kompanija Red Bul sa već zavidnim iskustvom u elitnom fudbalu. Rezultati su sve bolji i bolji…

Letošnji dolazak Lijama Roseniora na klupu se za sada ispostavlja kao pogodak. Sa već zavidnim iskustvom iz francuskog fudbala na klupi Strazbura, bivši Čelsijev trener je danas očitao lekciju bivšem klubu. Na terenu su blistali momci kojima će cena tek da raste i za koje će tek da se čuje…

Prva zvezda kluba je već godinama alžirski dribler Ilan Kebal koji je tu od drugoligaških dana i prošle sezone je oduševio u debitantskoj sezoni u Ligi 1. Pojavio se relativno kasno (sada već 28 godina), ali predstavlja onu vrstu retkih fudbalskih majstora u Evropi kakve u poslednje vreme najčešće rađaju ulice francuskih gradova. Doneo je danas vođstvo Parizu u 18. minutu pošto je danski golman Filip Jorgensen do tada spasavao goste iz Alzasa. Asistirao mu je Lasin Sinajoko, pojačanje iz Oksera, za koje se Pariz svim silama borio ovog leta i potpisao ga pre nekih mnogo jačih timova.

Strazbur ne samo da nije stvorio šansu ili uputio šut u prvom poluvremenu, već nije imao ni kontakt sa loptom u protivničkom šesnaestercu?!

Slična slika i u drugom poluvremenu gde je Pariz nakon desetak minuta igre prelomio utakmicu. Nekada veliki talenat francuskog fudbala Maksim Lopez (Zidan ga obožava odranije, evo mu šanse) je u 57. minutu asistirao novajliji Pablu Pažiju za 2:0. Paži je sin nekada odličnog golgetera Mikaela, a ovog leta ga je Pariz platio Lorijanu čak 15.000.000 evra. Paži i Sinajoko su očigledno bili napadačka snaga koja je falila Kebalu da bude slobodniji kao ‘desetka’. Njegov potez pre duplog pasa Pažija i Lopeza bio je jedan od ključnih za drugi gol.

Sve što je Strazbur danas uspeo bio je autogol Mustafe Emboua u 88. minutu, ali prekasno da se bilo šta konkretno promeni.

FRANCUSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Monako - Lans 2:1 (1:0)

/Bruner 32, Gradi 84 ag - Udol 57/

Subota

Pariz - Strazbur 2:1 (1:0)

/Kebal 18, Pažo 57 - Embou 88 autogol/

20.45: (2,70) Le Man (3,35) Lorijan (2,60) MR

20.45: (2,25) Anže (3,35) Troa (3,25) MR

20.45: (2,20) Lion (3,50) Ren (3,20) MR

20.45: (1,75) Tuluz (3,60) Avr (4,90) MR

Nedelja

15.00: (2,95) Okser (3,40) Brest (2,40) MR

17.15: (3,40) Nica (3,40) Lil (2,15) MR

20.45: (7,50) Olimpik Marselj (4,60) PSŽ (1,42) MR

***kvote su podložne promenama