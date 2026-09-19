Penjaroja o pojačanjima: Nije moguće da svakog dana dajem isti odgovor
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 19:27
"Naš sastav je takav kakav jeste, zadovoljan sam kako se ekipa ponaša", rekao je trener Partizan Mozzart Beta
Košarkaši Partizana stavili su tačku na letnji pripremni period osvajanjem trećeg mesta na prestižnom turniru „Pavlos Janakopulos“ u Atini, savladavši ekipu Burga. Sa učinkom od četiri pobede i dva poraza, razigranim pojedincima i što je najvažnije, bez većih problema sa povredama, crno-beli u dobrom raspoloženju dočekuju početak takmičarske sezone i okršaj sa Olimpijom iz Milana u Beogradskoj areni.
Trener Partizana Đoan Penjaroja ističe da su provere u Atini poslužile kao odlična škola za tim uoči obaveza koje slede.
„Veoma je jasno, ali ne samo Partizan, svim ekipama je potrebno da napreduju u narednim nedeljama. Još je rano. Ovo je bio dobar turnir za nas. Dobar turnir za učenje. Na primer, današnju utakmicu smo odigrali, rekao bih, veoma loše u drugoj četvrtini, posebno u odbrani. Ali u trećoj četvrtini smo igrali mnogo bolje i primili smo samo 13 poena. Prvi put smo igrali dve utakmice zaredom, praktično u kratkom razmaku. Nije isto kao Evroliga i ABA liga, ali je slično. Na kraju, to je dobro iskustvo za nas”, počeo je Penjaroja.
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Svesan da je proces uigravanja u toku, španski strateg naglašava da prava izgradnja tima tek predstoji kroz zvanične utakmice.
„Sada je naša predsezona, u teoriji, završena, ali je veoma jasno da moramo da gradimo tim u narednim nedeljama, jer je u ovom trenutku prerano očekivati da sve bude na svom mestu. Imamo sva pravila i želimo da igramo na našem dobrom nivou.”
Posebno ga raduje radna etika i odnos igrača prema obavezama, gde se iz drugog plana već nametnuo i Mario Nakić.
„Najvažnije je što imaju savršen stav. Igraju veoma, veoma dobro, i ne mislim samo na utakmice – već svakog dana. Vredni su, stvaraju dobru atmosferu, imaju ambiciju i svi znaju da moramo da napredujemo, jer igramo veoma, veoma konkurentna takmičenja.”
Iako su potencijalna pojačanja i reakcija na tržištu glavna tema među navijačima, Penjaroja ostaje potpuno fokusiran na igrače koje trenutno ima u svlačionici.
„Nije moguće da svakog dana dajem isti odgovor. Naša situacija je veoma jasna, ali je takođe veoma jasno da je u ovom trenutku naš sastav takav kakav jeste i da sa ovom ekipom moramo da se takmičimo. Ja sam zadovoljan. Sada je fokus, pre svega, na tome da se dobro odmorimo, a u utorak ćemo se fokusirati na utakmicu u petak protiv Milana”, zaključio je šef struke crno-belih.