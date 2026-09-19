Penjaroja o pojačanjima: Nije moguće da svakog dana dajem isti odgovor

Košarkaši Partizana stavili su tačku na letnji pripremni period osvajanjem trećeg mesta na prestižnom turniru „Pavlos Janakopulos“ u Atini, savladavši ekipu Burga. Sa učinkom od četiri pobede i dva poraza, razigranim pojedincima i što je najvažnije, bez većih problema sa povredama, crno-beli u dobrom raspoloženju dočekuju početak takmičarske sezone i okršaj sa Olimpijom iz Milana u Beogradskoj areni.

Trener Partizana Đoan Penjaroja ističe da su provere u Atini poslužile kao odlična škola za tim uoči obaveza koje slede.

„Veoma je jasno, ali ne samo Partizan, svim ekipama je potrebno da napreduju u narednim nedeljama. Još je rano. Ovo je bio dobar turnir za nas. Dobar turnir za učenje. Na primer, današnju utakmicu smo odigrali, rekao bih, veoma loše u drugoj četvrtini, posebno u odbrani. Ali u trećoj četvrtini smo igrali mnogo bolje i primili smo samo 13 poena. Prvi put smo igrali dve utakmice zaredom, praktično u kratkom razmaku. Nije isto kao Evroliga i ABA liga, ali je slično. Na kraju, to je dobro iskustvo za nas”, počeo je Penjaroja.