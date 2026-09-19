Protiv Intera 2:0 nije dovoljno! Roma blistala 45 minuta, pa teškom mukom sačuvala bod u derbiju
Vreme čitanja: 9min | sub. 19.09.26. | 19:58
Bez pobednika u sjajnoj fudbalskoj predstavi na Olimpiku 2:2
Kada imaš toliki fond kvalitetnih igrača, kao u Interovom slučaju, onda često deluješ neuništivo za protivnike. Sastav Kristijana Kivua se treći put uzastopno vratio iz dva gola minusa u Seriji A. Mečeve sa Napolijem i Udinezeom je uspeo potpuno da preokrene, dok je protiv Rome osvojio bod i sprečio ekipu Đan Pjera Gasperinija da se osamostali na čelu tabele - 2:2 (2:0).
Prvo poluvreme je sa sa dva gola obeležio fantastični Manu Kone. Roma je igrala izuzetno i propustila još nekoliko situacija da zatrese mrežu Đozepa Martineza, ipak, u nastavku se sve potpuno promenilo. Inter je dominirao, stigao do izjednačenja golovima Lautara Martineza, a potom mogao i do potpunog preokreta preko Markusa Tirama. Međutim, posle svega viđenog došlo je do ravnopravne podele plena.
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U svakom slučaju, Roma i Inter su na delu pokazali zbog čega se nalaze na vrhu tabele i da su u ovom trenutku najozbiljniji kandidati za „skudeto“, ali i da dužina klupe može da prevagne u korist Nerazura u konačnom zbiru.
Nije se Roma previše razbacivala tokom letnjeg prelaznog roka, već je bila posvećenja širenju igračkog kadra za ono što je očekuje na tri fronta, ali je jedno veliko „NE“ Đan Pjera Gasperinija napravilo ključni kvalitet u ovoj sezoni. Poslednjeg dana prelaznog roka šef struke Vučice je blokirao transfer Manua Konea i ostavio ključnog igrača veznog reda u svojim redovima. Kakvo je tada „pojačanje“ dobila Roma najbolje se moglo videti u derbiju sa Interom. Kone je u prvom poluvremenu dominirao u oba pravca, u duelima raznosio protivnike iz veznog reda, ali je nakon toga energestki pao zajedno sa svojim saigračima.
Ko je igrao na Romu, mogoao je da se opusti, tu je MOZZART RELAX!
Može se reći da je ključni trenutak utakmice bio prvi pogodak Lautara Martineza, nakon svega 50 sekundi u drugom poluvremenu. Vučica je dozvolila da joj se otvori kontranapad dok je imala posed na protivničkoj polovini. Markus Tiram je oduzeo loptu Mančiniju, odigrao na stranu za Tirama, usledio je centaršut i udarac Argentinca koji je bio neodbranjiv za Svilara. Lopta je dobila takav efe, da je bežala od srpskog čuvara mreže i odsela pored same stative. Taj trenutak nije samo rezultatski promenio utakmicu, već i psihološki. Igrači Rome kao da su počeli da gube veru u pobedu, dok je Inter iskoristio svoj trenutak, a Kivu pravovremenim izmenama dodavao gas i energetski lomio protivnika.
Roma je imala kolosalnu šansu u 68. minutu kada je Malen iz neposredne blizine šutirao posle kornera, ali je lopta pogodila Martineza direktno u glavu. Pritisak gostiju isplatio se u 79. minutu posle prave drame u šesnaestercu Rimljana. Svilar je najpre napravio čudo posle udarca Turama, Lautaro je potom pogodio prečku, dok je u nastavku akcije Karlos Augusto centrirao, Bisek primirio loptu, a Martinez snažnim udarcem zakucao pod prečku.
Pogodak za izjednačenje u potpunosti je rasplamsao borbu u završnici, a Inter je u 88. minutu umalo režirao potpun preokret kada je Turam posle munjevite kontre i proigravanja Sučića za malo bio neprecizan. Roma je pod naletima gostiju bila primorana na oštrije faulove, pa su Endika, Kulijarakis i Gilardi zaradili žute kartone prekidajući opasne kontranapade na sredini terena. Nakon tri minuta nadoknade i taktičkih izmena u taboru gostiju, meč je priveden kraju podelom bodova u izuzetno atraktivnom i fizički zahtevnom okršaju.
SERIJA A – 5. KOLO
Petak
Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)
/Varela 51, 63pen - Adžić 88/
Subota
Bolonja - Torino 1:1 (1:0)
/Bernardeski 14 - Kulenović 77/
Udineze - Kaljari 0:1 (0:0)
/Maldini 54/
Roma - Inter 2:2 (2:0)
/Kone 6, 37 - Lautaro 46, 79/
20.45: (3,80) Venecija (3,50) Lacio (2,00) - MR
Nedelja
12.30: (3,20) Fjorentina (3,40) Napoli (2,25) - MR
15.00: (6,00) Frozinone (4,30) Komo (1,53) - MR
15.00: (3,05) Parma (3,10) Đenova (2,50) - MR
18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR
20.45: (1,30) Milan (5,50) Leče (10,0) - MR
***Kvote su podložne promenama