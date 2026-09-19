Protiv Intera 2:0 nije dovoljno! Roma blistala 45 minuta, pa teškom mukom sačuvala bod u derbiju

Prvo poluvreme je sa sa dva gola obeležio fantastični Manu Kone . Roma je igrala izuzetno i propustila još nekoliko situacija da zatrese mrežu Đozepa Martineza , ipak, u nastavku se sve potpuno promenilo. Inter je dominirao, stigao do izjednačenja golovima Lautara Martineza , a potom mogao i do potpunog preokreta preko Markusa Tirama . Međutim, posle svega viđenog došlo je do ravnopravne podele plena.

Kada imaš toliki fond kvalitetnih igrača, kao u Interovom slučaju, onda često deluješ neuništivo za protivnike. Sastav Kristijana Kivua se treći put uzastopno vratio iz dva gola minusa u Seriji A. Mečeve sa Napolijem i Udinezeom je uspeo potpuno da preokrene, dok je protiv Rome osvojio bod i sprečio ekipu Đan Pjera Gasperinija da se osamostali na čelu tabele - 2:2 (2:0).

U svakom slučaju, Roma i Inter su na delu pokazali zbog čega se nalaze na vrhu tabele i da su u ovom trenutku najozbiljniji kandidati za „skudeto“, ali i da dužina klupe može da prevagne u korist Nerazura u konačnom zbiru. Nije se Roma previše razbacivala tokom letnjeg prelaznog roka, već je bila posvećenja širenju igračkog kadra za ono što je očekuje na tri fronta, ali je jedno veliko „NE“ Đan Pjera Gasperinija napravilo ključni kvalitet u ovoj sezoni. Poslednjeg dana prelaznog roka šef struke Vučice je blokirao transfer Manua Konea i ostavio ključnog igrača veznog reda u svojim redovima. Kakvo je tada „pojačanje“ dobila Roma najbolje se moglo videti u derbiju sa Interom. Kone je u prvom poluvremenu dominirao u oba pravca, u duelima raznosio protivnike iz veznog reda, ali je nakon toga energestki pao zajedno sa svojim saigračima. Ko je igrao na Romu, mogoao je da se opusti, tu je MOZZART RELAX!

Može se reći da je ključni trenutak utakmice bio prvi pogodak Lautara Martineza, nakon svega 50 sekundi u drugom poluvremenu. Vučica je dozvolila da joj se otvori kontranapad dok je imala posed na protivničkoj polovini. Markus Tiram je oduzeo loptu Mančiniju, odigrao na stranu za Tirama, usledio je centaršut i udarac Argentinca koji je bio neodbranjiv za Svilara. Lopta je dobila takav efe, da je bežala od srpskog čuvara mreže i odsela pored same stative. Taj trenutak nije samo rezultatski promenio utakmicu, već i psihološki. Igrači Rome kao da su počeli da gube veru u pobedu, dok je Inter iskoristio svoj trenutak, a Kivu pravovremenim izmenama dodavao gas i energetski lomio protivnika.