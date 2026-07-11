Može li norveški predator da udari u engleski zid?

Iako isključene nosi jedan meč pauze, start Kvanse nad Hesusom Galjardom je dobio objašnjenje "ozbiljan prekršaj", pa neće moći da igra ni u eventualnom polufinalu. Tuhel je kritikovao suđenje, rekavši da arbitri jednostavno nisu dovoljno dobri. " To je suština, ni četvrti arbitri jednostavno nisu dobri ", istakao je nemački stručnjak.

Očekivao je Albion verovatno Brazil u četvrtfinalu, ali u Majamiju čuće se sada već čuveno "ruuu" iz grla na hiljade Vikinga. Erling Haland igra fantastično, postigao je sedam golova, za petama je Lionelu Mesiju i Kilijanu Mbapeu koji imaju pogodak više. Treći četvrtfinalni par na programu je noćas ( 23.00 ) na Floridi na stadionu Hard rok, domu NFL franšize Majami Dolfinsa.

Mnogo problema je imao Tuhel u odbrani na ovom Mundijalu, a sada je i Kvansa u autu na dve utakmice. Ipak, pozitivne vesti stižu u tabor Tri lava. Roviti Deklan Rajs, Mark Gei i Ris Džejms spremni su za sudar sa Vikinzima. Radilica Arsenala je bio bolestan posle pobede nad Meksikom i radio je nekoliko dana odvojeno od igrača. Štoper Mančester Sitija ima lakšu povredu tetive, ali su obojica bili u petak na poslednjem treningu u Majamiju pred sudar sa Skandinavcima. Desni bek Čelsija se povredio tokom meča drugog kola grupne faze sa Ganom i od tada nije bio u konkurenciji za tim.

"Imali smo ih sve na treningu, to je najbolja vest", rekao je Tuhel.

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Jedini koji je propustio trening bio je veteran Džordan Henderson koji neće moći da igra, kao i Livramento koji se povredio u grupnoj fazi. Norveška je u naletu posle velike pobede nad Brazilom u osmini finala.

"Napravili smo veliki korak u našim poslednjim utakmicama, ali to je samo jedan korak. Još uvek smo gladni, imamo veliki cilj koji je pred nama. Sledeći korak je pobeda u četvrtfinalu. Ostavili smo meč sa Meksikom iza nas. Pozitivne stvari i veru nosimo sa sobom, ali je sada najvažnije ono što je pred nama", rekao je nemački strateg evropskog vicešampiona.

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U epicentru su dvojica paklenih golgetera, Hari Kejn i Erling Haland. Viking ima gol više na kontu – 7:6. As Bajerna će noćas da stigne Vejna Runija po broju igara za nacionalni tim.

"Erling je bio neverovatan u dosadašnjem toku šampionata. Fizički, on je mašina. Njegova završnica je na vrhunskom nivou, ali očigledno je da njegov golgeterski skor govori sam za sebe", pohvalio je Kejn asa Mančester Sitija koji je sedam pogodaka dao na samo četiri utakmice, pošto je propustio duel sa Francuskom u poslednjem kolu grupne faze (1:4).

(©Reuters)

Kejn je rekao da se njegov stil igre razlikuje od robusnog Vikinga.

"Vidim sebe kao drugačijeg napadača. Volim da budem uključen više u igru. Mnogo ga poštujem kao igrača, kao kolegu profesionalca", istakao je Kejn.

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Haland je ulogu favorita prepustio Engleskoj.

"Mislim da postoje neki jasni favoriti, a Engleska je jedna od njih. Ovo je definitivno posebna utakmica za mene. Igram u Engleskoj, rođen sam u Engleskoj, igraću protiv saigrača iz kluba. Malo je čudno, ali i zabavno, biće lepa utakmica", istakao je Haland za Skaj Sports.

03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)

Haland je priznao da nije očekivao da će njegova selekcija da bude u četvrtfinalu.

"Definitivno nisam ovo uopšte očekivao, čak ni pre utakmice sa Brazilom. Ovaj rezultat je prilično iznenađujući za mene. Uživam pre svega u mogućnosti da igram na Svetskom prvenstvu i to mi je ogroman cilj u karijeri. Mogućnost da budem ovde i da igram na najvećoj sceni sa mojim prijateljima iz reprezentacije je nešto posebno. Mislim da ako pogledate scene u Norveškoj, da to nije uobičajeno", istakao je as Mančester Sitija.

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Tuhel nema mnogo dilema oko tima. Hari Kejn je siguran u napadu, čini se da je Bukajo Saka sada na 100 odsto fizičke spremnosti, bio je odličan protiv Meksikanaca u osmini finala i dobiće prednost u odnosu na saigrača iz Arsenala Nonija Maduekea. Entoni Gordon je bliži mestu startera u odnosu na neubedljivog Markusa Rašforda. Džud Belingem je siguran kao "desetka", radilice na sredini biće Eliot Anderson i Deklan Rajs, dok će u poslednjoj liniji ispred golmana Džordana Pikforda da budu O’Rajli, Gei, Konsa i verovatno oporavljeni Ris Džejms, umesto pocrvenelog Kvanse, pre Džeda Spensa.

Selektor Norveške Stale Solbaken ima dilemu da li da počne sa Bobom ili Serlotom u napadu, uz neprikosnovene Halanda i Nusu. Martin Edegor je žila kucavica na sredini terena, uz radilicu iz Bode Glimta Patrika Berga. Sander Berge je treći čovek na sredini, dok će ispred Nilanda da budu Rijerson, Ajer, Lisaker Hegem i Volfe.

Englezi i Norvežani nisu odigrali zvaničan meč još od kvalifikacija za Mundijal 1993. godini kada su Vikinzi na svom terenu pobedili Englesku sa 2:0. Posle toga, odigrana su četiri prijateljska meča – tvrda sa samo dva pogotka - dva su završena pobedom Albiona sa 1:0, dok su dva duela bila bez pogodaka.

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SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)

/Embape 60, Dembele 66/

Petak

Španija - Belgija 2:1 (1:1)

/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/

Subota

23.00: (4,00) Norveška (3,65) Engleska (2,00)

Nedelja

03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)

***kvote su podložne promenama