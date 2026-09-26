MOZZART RELAX: Opustite se i gledajte na miru Engleska - Španija, došlo je 2+, 3+, GG, i GG3+
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Vreme čitanja: 1min | sub. 26.09.26. | 21:13
Još jednom se u praksi potvrdila višestruka korist najnovijeg patenta kompanije Mozzart
Relaksirajte se i uživajte u nastavku utakmice prvog kola A divizije Lige nacija između Engleske i Španije, svi vi koji ste odigrali 2+, 3+, GG.
Svetski šampioni poveli su na Vembliju već u drugom minutu golom Lamina Jamala, a prema najnovijem patentu kompanije Mozzart, gol u prvih 10 minuta utakmice znači da su automatski prošli tipovi 2+, 3+ kao i GG na svim utakmicama označenim u ponudi kao MR. Nakon što je Englska izjednačila u 36. minutu golom Entonija Gordona, došao je i tip GG3+, zato što prema Mozzart Relaxu bar jedan gol oba tima u prvom poluvremenu znači da je automatski prošla opcija GG3+.
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