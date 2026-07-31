Mršava premijera nove sezone Mozzart Bet Prve lige: Loznici i Proleteru 023 i bod premija
Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 22:07
Svega nekoliko pokušaja i premalo uzbuđenja, nedovoljno za povoljniji utisak
Više se očekivalo od premijere. Prva utakmica nove sezone Mozzart Bet Prve lige između Loznice i novajlije iz Zrenjanina, nije imala pobednika, nije donela ni golove, a kvalitetnog fudbala bilo je samo na momente. Posle svega gosti su ti koji mogu za pedalj da budu zadovoljniji.
Prilika da otvore novu sezonu pripala je klubovima, koji su svaki na svoj način, prečicom postali deo drugog po jačini ranga u srpskom fudbalu. Loznica je prethodnog leta na aminovanje vrhuške FSS postala prvoligaš, tako što je popunila upražnjen mesto posle odustajanja novosadske Mladosti GAT. Nedavno, istina, nešto drugačijom "taktikom" Proleter 023 se našao u istom društvu, posle promene imena, odnosno fuzijom sa Naftagasa iz Elemira, koji je kao prvak Srpske lige Vojvodina izborio plasman u Mozzart Bet Prvu ligu.
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A šta je donelo premijernih devedeset minuta. Malo, skromno, probirljiviji fudbalski gurmani će reči - siromašno. I istina je negde između. Ali, kako bi se izbegla priča o prvim mačićima, onda je možda dovoljno reći da su akteri duela na Lagatoru bili prilično rezervisani, pa je i pored jasne želje za dobrim rezultatom, bio i straha od greške.
Čini se da su treneri Dejan Nikolić i Nikola Stojanović, u dobroj meri uticali na razvoj dešavanja na terenu, zahtevajući od svojih izabranika igru bez suvišnih dodira, sa striktnim markacijama. A prvi kakav-takav aplauz usledio je u 36.minutu kada je Strahinja Čarapić, uputio šut sa distance, ali je lopta otišla daleko od gola.
Oba tima imala su periode kada su uspevali da ostvare prevagu, ali i kada bi se to desilo, bilo je kratkog daha. U nedostatku osmišljenih akcija, pokušavalo se individualno i udarcima iz daljine. Krstić - Stojanović - Čarapić - Purtić, kvartet iz redova Loznice ili Trajković, Savanović i prekaljeni Vladimir Silađi sa druge strane. Upravo Silađi je agraktivnim pokušajem u finišu meča pokazao da još nije za fudbalsku penziju.
Nije bilo golova, ali zato jeste opomena od strane sudije Miletića, koji je pokazao ukupno osam žutih kartona, od čega tri domaćim igračima, a dva više gostujućim.
"Mi smo još u u pripremi znali da nas čeka teška utakmica. Počeli smo bojažljivo, ali moramo da budemo zadovoljni konačni epilogom", vidno zadovoljan konstatovao je Nikola Stojanović, trener Zrenjaninaca.
Dejan Nikolić, trener Lozničana video je i slabosti svoje ekipe.
"Imali smo delove utakmice gde smo bili bolji, ali kada smo pokazali tromost. Proleter se prikaao kao sastav koji zna da igra, a mi nismo najbolje reagovali u par situacija".
LOZNICA - PROLETER 023 0:0
Loznica.
Stadion: Lagator.
Gledalaca: 800.
Sudija: Miroslav Miletić (Gornji Milanovac).
Žuti kartoni: Krstić, Čarapić, Trajkovski (Loznica), Goronjić, Bajić, Trajković, Aka, Savanović (Proleter 023).
LOZNICA: Lakić, Ilić (od 86. Pecelj), Starčević (od 61. Nikolić), Ćirković, Trajkovski, Čarapić, Petrović, Jelenić (od 61. Mandić), Krtić, Stojanović (od 68. Šušnjar), Purtić.
PROLETER 023: Galin, Aka, Bajić, Ožegović, Vukićević (od 87. Gajilović), Silađi (od 87. Kovačević), Trajković (od 75. Arsović), Savanović, Goronjić (od 54. Blagojević), Stevanović, Nikolašević (od 54. Iić).
MOZZART BET PRVA LIGA - 1. KOLO
Petak
Loznica - Proleter 023 0:0
Subota
17.30 Smederevo 1924 - Borac 1926
19.00 Javor Matis - Teleoptik
20.00 TSC - OFK Vršac
20.00 Jedinstvo - Metalac
20.00 Spartak - Bor 1919
20.00 Voždovac - GFK Dubočica 1923
Nedelja
19.00 Napredak - RFK Grafičar