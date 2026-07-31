Čekajući klubove da se oglase... Džasper se oprostio od Železničara

"Od mog prvog dana u klubu, do stvaranja istorije i prvih kvalifikacija za Evropu u istoriji kluba - bilo je to nezaboravno putovanje i iskustvo.



Svim navijačima, igračima, svim trenerima i stručnom osoblju ovog velikog kluba... Želim da vam se zahvalim na svoj podršci, ljubavi i pomoći koju ste meni i mojoj porodici pokazali tokom mog boravka ovde. Uspomene koje smo zajedno stvorili su nešto posebno, neće biti zaboravljene.

Vreme je da započnem novo poglavlje u svom životu i karijeri, ali uvek ću biti zahvalan Železničaru na vremenu provedenom ovde i kako je to uticalo na moju karijeru.



Želim vam sve najbolje u sezoni koja je pred nama i u budućnosti. Uvek ćete imati navijača u meni.



Od Džasa", napisao je 25-godišnji fudbaler.

Podsetimo, Džasper je revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Brage propustio kako bi kompletirao transfer u Standard. Tokom petka odradio je lekarske preglede i potpisao ugovor sa timom iz Liježa te se sada očekuje samo zvanična potvrda klubova. Železničaru će, pisao je Mozzart Sport juče o tome, pripasti 1.500.000 evra fiksno, dok bi kasu dodatno mogao da napuni kroz bonuse i procente od naredne prodaje.

U Železničar je stigao iz Slaska i za nešto više od godinu dana odigrao 34 utakmice za srpski klub, upisavši sedam golova i isto toliko asistencija.