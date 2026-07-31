Jedno ime manje u stručnom štabu Željka Obradovića

Grčki evroligaš Panatinaikos zvanično je saopštio da je završio saradnju sa dosadašnjim pomoćnim trenerom Hristosom Serelisom. On neće biti deo stručnog štaba Željka Obradovića koji je sa sobom doveo poznata imena koja su bila na klupi Partizana kao što su Hose Marija Iskijerdo i Vlada Androić, dok je stigao u poznati Majk Batist.

Serelis je u atinskom velikanu proveo prethodne tri i po godine. Prvo je krajem sezone 2022/23. uskočio na klupu kao glavni trener, da bi po dolasku Ergina Atamana preuzeo ulogu njegovog prvog asistentna. Tokom tog perioda učestvovao je u osvajanju četiri trofeja, sa krunom karijere u vidu titule Evrolige 2024. godine, uz jedan šampionat Grčke (2023/24) i dva nacionalna kupa (2024/25, 2025/26).