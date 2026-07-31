Jedno ime manje u stručnom štabu Željka Obradovića
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 21:42
Hristos Serelis napušta Panatinaikos posle više od tri godine
Grčki evroligaš Panatinaikos zvanično je saopštio da je završio saradnju sa dosadašnjim pomoćnim trenerom Hristosom Serelisom. On neće biti deo stručnog štaba Željka Obradovića koji je sa sobom doveo poznata imena koja su bila na klupi Partizana kao što su Hose Marija Iskijerdo i Vlada Androić, dok je stigao u poznati Majk Batist.
Serelis je u atinskom velikanu proveo prethodne tri i po godine. Prvo je krajem sezone 2022/23. uskočio na klupu kao glavni trener, da bi po dolasku Ergina Atamana preuzeo ulogu njegovog prvog asistentna. Tokom tog perioda učestvovao je u osvajanju četiri trofeja, sa krunom karijere u vidu titule Evrolige 2024. godine, uz jedan šampionat Grčke (2023/24) i dva nacionalna kupa (2024/25, 2025/26).
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Klub se zvaničnim saopštenjem zahvalio grčkom stručnjaku na velikom doprinosu i poželeo mu sreću u nastavku karijere, dok se i sam Serelis emotivnom porukom oprostio od kluba i navijača.
„Sve stvari u životu imaju svoj kraj, a najvažnije je da čovek ode ispunjen i zadovoljan. Osećam oboje u velikoj meri napuštajući Panatinaikos posle tri i po godine. Želim pre svega da se zahvalim gospodinu Dimitrisu Janakopulosu na ukazanom poverenju u specifičnom trenutku za klub, tokom kog je ostvaren povratak na nivo kom Panatinaikos zaista pripada.
Hvala i treneru Atamanu na prihvatanju i sjajnoj saradnji, kao i celoj organizaciji – igračima, stručnom štabu i zaposlenima na svim zajedničkim bitkama. Odlazim sa satisfakcijom da sam dao svoj maksimum da pomognem timu na tom putu. Želim sve najbolje u nastavku onoga što je ovde izgrađeno i mnogo uspeha treneru Obradoviću i njegovom štabu.“