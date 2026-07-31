Prvi trofej u evropskom fudbalu 2026/27: Precizno 9 od 10 penaldžija, Cava jedini promašio

Domaćin utakmice bio je Briž, igralo se na stadionu Jan Brejdel, a do eksplozije oduševljenja na zdanju predviđenom za oko 30.000 ljudi došlo je u 49. minutu, kada je Nikolo Tresoldi iskoristio odbitak i snažnim volej udarcem zakucao loptu u mrežu za 1:0. Igrač kog je želela najviše Roma, ali i još nekoliko evropskih klubova, tako je pokazao zašto se verovatno neće još dugo zadržati u Brižu.

Sen Žiloaz je došao do izjednačenja u 77. minutu, kada je skoro sve sam uradio Kevin Mekalister. Argentinac je najpre oduzeo loptu Romeu Vermantu na oko 30 metara od gola protivnika, odigrao dupli pas sa Mohamedom Fuseinijem i zakucao loptu u mrežu debitanta na golu Briža Jana Zomera.

Pristupilo se izvođenju penala, a tamo je devet od deset izvođača bilo sigurno. Samo je jedan promašio (da se malo našalimo, kao da ima nečega u imenima), a to je bio Čevejo Cava. Brižovo pojačanje iz Ciriha nije realizovalo penal u četvrtoj seriji, dok je u poslednjoj petoj za Sen Žiloaz pogodio reprezentativac Južne Afrike i pojačanje iz Orlando Pajratsa Relobohile Mofokeng i tako doneo prvi trofej u sezoni belgijskom šampionu iz 2025. godine.