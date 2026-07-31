Svi na noge, Ajaks se probudio: Mozaik za prekid petogodišnjeg usnuća, stigao i as slobodnog tržišta
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 21:47
Julijan Brant prvi put u karijeri izašao iz Nemačke, povereni mu ključevi velikog projekta Kopljanika
PSV i Fajenord jesu bili bolji prethodnih godina, ali ovog leta nisu ni blizu tako ozbiljni. Ajaks je poslao jasnu poruku konkurenciji u Erediviziji, gigant iz Amsterdama se probudio i sklapa šampionski tim spreman da prekine petogodišnju post i vrati tron na Johan Krojf Arenu. Posle prethodnih letnjih pojačanja koja su već podigla temperaturu u holandskoj prestonici, Kopljanici su realizovali i jedan od najzvučnijih transfera u zemljama Beneluksa ove godine.
Novi fudbaler Ajaksa postao je Julijan Brant. Iskusni nemački vezista napustio je Borusiju iz Dortmunda posle sedam godina po isteku ugovora i u Amsterdam stigao kao slobodan igrač. Tridesetogodišnji ofanzivni vezista parafirao je trogodišnju vernost sa četvorostrukim šampionom Evrope obavezavši se na vernost sve do leta 2029. godine.
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Dolazak igrača koji je odigrao 48 utakmica za reprezentaciju Nemačke, za kog su se otimali brojni evropski klubovi, a povezivan je i sa ekipama poput Lidsa, predstavlja kapitalno pojačanje i pravu fudbalsku poslasticu za navijače Ajaksa.
Sportski sektor kluba, predvođen Đordijem Krojfom, mesecima je strpljivo vodio pregovore.
"Julijan je izabrao Ajaks i apsolutno smo oduševljeni zbog toga. Pregovarali smo mesecima, iako je imao priliku da potpiše za druge klubove. Sa njim dobijamo vrhunskog međunarodnog igrača sa pregršt iskustva i fantastičnim mentalitetom. Uveren sam da će doneti istinski kvalitet našem timu", poručio je Krojf.
Dolazak Julijana Branta samo je šlag na tortu u izuzetno ambicioznom prelaznom roku koji predvodi šef stručnog štaba Mičel. Sa njim je Ajaks kompletirao već peto pojačanje ovog leta, dok se ujedno željno iščekuje i konačna potvrda dolaska golmana Marka Andrea Ter Štegena iz Barselone.
Sa ovakvim imenima, ambicije kluba su kristalno jasne, povratak šampionske titule u Amsterdam nakon pet dugih godina čekanja. Pored Branta, Mičel na raspolaganju ove sezone ima od pojačanja i Markosa Leonarda iz Al Hilala, Kaja Enrikea iz Monaka, Dejlija Blinda iz Đirone i Tolua Arokodarea iz Vulverhemtpona.
Sa prekaljenim asovima poput Branta i Blinda, uz mladu energiju i ozbiljne investicije na svim pozicijama, Ajaks šalje poruku celoj Holandiji da je vreme za napad na titulu, vreme je da se tron vrati tamo gde po istoriji i pripada.