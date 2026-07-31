Zvanično: Pančevačka haubica došla na jedno od najvrelijih mesta u evropskom fudbalu
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 22:27
Silvester Džasper zadužio opremu Standarda iz Liježa
Bilo je samo pitanje sata i na kraju je Standard odlučio da posao ozvaniči u petak u kasnim večernjim časovima. Silvester Džasper je i zvanično završio svoju veoma dobru epizodu u pančevačkom Železničaru. Doskorašnji ofanzivac plavo-belih karijeru nastavlja u redovima Standarda iz Liježa, jednog od najvećih belgijskih klubova, ali i klubu koji važi za poljuljanog velikana u poslednjih desetak godina.
Transfer je realizovan za obeštećenje od 1.500.000 evra, uz dodatne bonuse predviđene ugovorom, dok je Železničar osigurao i 20 procenata od eventualnog narednog transfera engleskog fudbalera. Reč je o najvećem izlaznom transferu u istoriji pančevačkog superligaša, koji je još jednom potvrdio uspešan rad kluba na razvoju i afirmaciji igrača.
Izabrane vesti
Džasper je u Pančevo stigao u sezoni 2025/26 i za kratko vreme postao jedan od najvažnijih aduta ekipe. Brzinom, prodornošću i konkretnim učinkom privukao je pažnju brojnih skauta, a sezonu je završio sa sedam postignutih golova i isto toliko asistencija, ostavivši upečatljiv trag u dresu Železničara.
Iz kluba su se od doskorašnjeg prvotimca oprostili zahvalivši mu na profesionalnom odnosu, zalaganju i doprinosu koji je dao tokom boravka u Pančevu, uz želje da uspešno nastavi karijeru u belgijskom prvenstvu. Za Džaspera će prelazak u Standard predstavljati priliku da se dokaže u jednoj od kvalitetnijih evropskih liga, dok Železničar ovim transferom otvara vrata i drugim svojim igračima.
Silvester Džasper stiže na jedno od najvrelijih mesta u evropskom fudbalu, spreman za misiju koja ne trpi prosečnost. Dobro je poznato da Standard iz Liježa ima ubedljivo najluđe, najstrastvenije i najglasnije navijače u Belgiji, čiji huk sa tribina stadiona Moris Dufran može da uplaši svakog protivnika, ali i da podari krila domaćim igračima.
Upravo u taj fudbalski vulkan uskače englesko-bugarski krilni napadač, koji svojim atraktivnim stilom igre, nepredvidivim driblinzima i eksplozivnošću želi da uradi ono najteže, da instant zavede i opčini zahtevnu armiju navijača u crvenom. Džasper ima fudbalski bezobrazluk i harizmu koji su neophodni da bi se postalo heroj ovakve publike, a Belgija sa nestrpljenjem čeka da vidi da li će se između najluđih tribina i novog brzonogog asa roditi ljubav na prvi pogled.