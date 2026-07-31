Vozinja 'izvozao' Kolo Kolo: Triput odložio dolazak, čeka selektora da potpiše u Maroku
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 22:43
Prekaljeni golman karijeru će ipak nastaviti na drugom mestu. Ostaje samo da se vidi kako će da se reši pitanje ugovora
Senzacija Svetskog prvenstva? Apsolutno! Prevarant? Teška reč, ali u Čileu će verovatno tako nešto reći za njega...
Vozinjina mundijalska priča obišla je planetu i munjevitom brzinom golman Zelenortskih ostrva postao je ime o kojem se najviše govorilo maltene sve do finala. Bravure kojim je 40-godišnji čuvar mreže ostavljao svet bez daha donele su mu pod stare dane i šansu da zaradi, za njegove standarde, ogroman novac igrajući na drugom kraju planete. Obučen u svečano odelo, sa suzama u očima, Vozinja je pristao da potpiše ugovor sa čileanskim velikanom Kolo Koloom i prema pojedinim izveštajima trebalo je da dobije višestruko uvećanu platu od one koju je imao u portugalskom Šavesu pre isteka ugovora. No, kako javlja brazilski Globo Esporte, pozivajući se na poštovane fudbalske novinare iz Zelenortskih ostrva, došlo je do velikog preokreta...
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Naime, Vozinja je odlučio da odustane od selidbe u Čile i sada radi na poslednjim detaljima ugovora sa marokanskim klubom Berkan. Sve to dolazi bukvalno nedelju dana pošto je promovisan u Kolo Kolou. Sve je bilo spremno za veliki doček na Monumentalu, međutim, prekaljeni golman je već triput odlagao dolazak u novi klub i u prvi mah nikom nije bilo jasno o čemu se radi...
Prvobitno je Vozinja trebalo da dođe u utorak, pa je sve pomereno za sredu, pa četvrtak i i od tada je javnost ostavljena u neznanju. Ispostavilo se da on uveliko završava transfer u Berkan, samo što to drugi nisu znali. Kao ni to da, prema tvrdnjama istih izvora, Vozinja čak nije ni potpisao formalno ugovor sa Kolo Koloom?!
Iza cele priče o njegovom prelasku u Berkan stoji njegov selektor iz Zelenortskih ostrva Bubista. On će preuzeti Berkan, trebalo bi u subotu da potpiše ugovor i navodno Vozinja čeka baš to kako bi i on došao na istu adresu iz, kako se navodi, poštovanja prema svom selektoru. Navodi se da će, čim Bubista potpiše, Berkan uputiti formalnu ponudu koju Vozinja treba da potpiše jer je usmeno dogovorio sve detalje. Neverovatno!
Mnoge sada verovatno zanima čemu cela šarada oko prelaska u Kolo Kolo, svečano odelo i suze, poruke iz Čilea da ga svi čekaju i navodno potpisivanje ugovora, ako on to nije zaista učinio? Jako čudna priča i situacija u kojoj se nalaze i golman i klub.
Inače, Vozinja je na početku karijere već nastupao u Africi. Pored svoje domovine, igrao je i za angolski Progreso, posle čega je karijeru gradio u Evropi. Tokom Mundijala je stekao ogromnu popularnost zbog svojih bravura na golu, toliku da mu se broj pratilaca na društvenim mrežama sada meri u desetinama miliona, tačnije blizu je 30.000.000, iako ih je pre starta turnira bilo nekoliko desetina hiljada...
No, pitanje je da li će ga posle ovoga ljudi gledati na isti način...