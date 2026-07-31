Vozinja 'izvozao' Kolo Kolo: Triput odložio dolazak, čeka selektora da potpiše u Maroku

Subota, 11.45: (2,20) Čelsi (3,50) Totenhem (2,95)

Naime, Vozinja je odlučio da odustane od selidbe u Čile i sada radi na poslednjim detaljima ugovora sa marokanskim klubom Berkan. Sve to dolazi bukvalno nedelju dana pošto je promovisan u Kolo Kolou. Sve je bilo spremno za veliki doček na Monumentalu, međutim, prekaljeni golman je već triput odlagao dolazak u novi klub i u prvi mah nikom nije bilo jasno o čemu se radi...

Prvobitno je Vozinja trebalo da dođe u utorak, pa je sve pomereno za sredu, pa četvrtak i i od tada je javnost ostavljena u neznanju. Ispostavilo se da on uveliko završava transfer u Berkan, samo što to drugi nisu znali. Kao ni to da, prema tvrdnjama istih izvora, Vozinja čak nije ni potpisao formalno ugovor sa Kolo Koloom?!

Iza cele priče o njegovom prelasku u Berkan stoji njegov selektor iz Zelenortskih ostrva Bubista. On će preuzeti Berkan, trebalo bi u subotu da potpiše ugovor i navodno Vozinja čeka baš to kako bi i on došao na istu adresu iz, kako se navodi, poštovanja prema svom selektoru. Navodi se da će, čim Bubista potpiše, Berkan uputiti formalnu ponudu koju Vozinja treba da potpiše jer je usmeno dogovorio sve detalje. Neverovatno!