©AFP
©AFP

MUNDIJAL UŽIVO (27. dan): Argentina bez Lautara, Egipat bez Marmuša

uto. 07.07.26. | 15:51

Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa utakmica osmine finala Svetskog prvenstva

SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

Utorak

18.00: (1,38) Argentina (4,90) Egipat (10,50)

ARGENTINA (4-4-2): Martines - Molina, Romero, Martines, Taljafiko - De Pol, Makalister, Paredes, E. Fernandes - Alvares, Mesi

EGIPAT (4-4-2): Šobeir - Hani, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ašur, Atija, Lašin, Hasan - Salah, Ziko

22.00: (3,60) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)

SAD - Belgija 1:4
/Vanaken 31ag - De Ketelare 9, 33, Vanaken 57, Lukaku 90+3/

Subota

Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/

Nedelja

Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/

Ponedeljak
Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)
/Kinjones 42, Himenes 69pen - Belingem 36, 38, Kejn 60pen/

Portugalija - Španija 0:1 (0:0)
/Merino 90+1/

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