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MUNDIJAL UŽIVO (27. dan): Argentina bez Lautara, Egipat bez Marmuša
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uto. 07.07.26. | 15:51
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SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA
Utorak
18.00: (1,38) Argentina (4,90) Egipat (10,50)
ARGENTINA (4-4-2): Martines - Molina, Romero, Martines, Taljafiko - De Pol, Makalister, Paredes, E. Fernandes - Alvares, Mesi
EGIPAT (4-4-2): Šobeir - Hani, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ašur, Atija, Lašin, Hasan - Salah, Ziko
22.00: (3,60) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)
SAD - Belgija 1:4
/Vanaken 31ag - De Ketelare 9, 33, Vanaken 57, Lukaku 90+3/
Subota
Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/
Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/
Nedelja
Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/
Ponedeljak
Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)
/Kinjones 42, Himenes 69pen - Belingem 36, 38, Kejn 60pen/
Portugalija - Španija 0:1 (0:0)
/Merino 90+1/
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