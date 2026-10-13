Murinjo na Olmpiku sreće svoju Romu, ali i sudiju na kojeg je besneo pre osam meseci

Dobro raspoloženje povratkom Portugalca u Večni grad očekuje i aktuelni trener Rome, Đan Pjero Gasperini , koji ceni kvalitete Portugalca i način na koji je do sada radio u karijeri. „Ispravno je da ga navijači pozdrave aplauzom. Prema Žozeu je postojala velika ljubav i on zaslužuje svako priznanje koje će mu odati. Reč je o jednom od najtrofejnijih stručnjaka uopšte. Ipak, uveren sam i da će se, čim utakmica počne, misliti samo na navijanje za Romu. Da li bih mogao nešto da 'ukradem' od Morinja kao trenera? Sposobnost sa kojom uspeva da ubedi vlasnike klubova da mu kupe neverovatne igrače“ , uz osmeh je poručio Gasperini .

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Portugalac se pred početak sezone vratio u Madrid, ali je brzo počelo da mu gori pod nogama, s obzirom na to da je doživeo dva prvenstvena poraza, od Betisa i Atletiko Madrida, pa je Barselona već umakla na šest bodova udaljenosti. Što se tiče Lige šampiona, madridski gigant je na startu savladao Inter, a sada ga čeka veoma zahtevan izazov protiv vrlo kvalitetne Rome, koja na početku sezone igra iznad svih očekivanja. Gasperinijev tim još uvek nema poraz u sezoni. U Seriji A je ostvario četiri pobede uz dva remija, dok je u Ligi šampiona remizirao sa Fenerbahčeom u Istanbulu.