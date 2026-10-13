Murinjo na Olmpiku sreće svoju Romu, ali i sudiju na kojeg je besneo pre osam meseci
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 17:31
Emotivna utakmica čeka Portugalca
Sutrašnje gostovanje Real Madrida na Olimpiku (21.00) obeležiće emotivan povratak Žozea Murinja u Rim, prvi put od januara 2024. godine kada je napustio kormilo Vučice. Pored toga, biće ovo i prvi susret Portugalca sa francuskim sudijom Fransoom Letesijeom, sa kojim je imao žučnu raspravu 17. februara ove godine u Lisabonu kao trener Benfike, baš protiv Real Madrida.
Žoze je u Romi smenjen od strane aktuelne uprave kluba nakon serije loših rezultata u sezoni 2023/2024, ali je se veruje da će ga u Večnom gradu dočekati aplauzi, s obzirom na to da je ostvario odličnu konekciju s navijačima Vučice i klubu 2022. godine doneo trofej Lige konferencije. U glavnom gradu Italije proveo je dve i po godine, vodio Romu na 138 utakmica i upisao 68 pobeda.
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Dobro raspoloženje povratkom Portugalca u Večni grad očekuje i aktuelni trener Rome, Đan Pjero Gasperini, koji ceni kvalitete Portugalca i način na koji je do sada radio u karijeri.
„Ispravno je da ga navijači pozdrave aplauzom. Prema Žozeu je postojala velika ljubav i on zaslužuje svako priznanje koje će mu odati. Reč je o jednom od najtrofejnijih stručnjaka uopšte. Ipak, uveren sam i da će se, čim utakmica počne, misliti samo na navijanje za Romu. Da li bih mogao nešto da 'ukradem' od Morinja kao trenera? Sposobnost sa kojom uspeva da ubedi vlasnike klubova da mu kupe neverovatne igrače“, uz osmeh je poručio Gasperini.
A da li će biti tenzije sa Letesijeom verovatno zavisi i od toga kako će se kretati rezultat na Olimpiku. Murinjo je sa Francuzem došao u žestok sukob u utakmici koju je obeležio desetominutni prekid zbog optužbi Vinisijusa Žuniora da ga je protivnički igrač Prestijani vređao na rasnoj osnovi, nakon čega je usledila burna reakcija portugalskog trenera, isključenje i nastavak verbalnog rata na konferenciji za medije
Portugalac se pred početak sezone vratio u Madrid, ali je brzo počelo da mu gori pod nogama, s obzirom na to da je doživeo dva prvenstvena poraza, od Betisa i Atletiko Madrida, pa je Barselona već umakla na šest bodova udaljenosti. Što se tiče Lige šampiona, madridski gigant je na startu savladao Inter, a sada ga čeka veoma zahtevan izazov protiv vrlo kvalitetne Rome, koja na početku sezone igra iznad svih očekivanja. Gasperinijev tim još uvek nema poraz u sezoni. U Seriji A je ostvario četiri pobede uz dva remija, dok je u Ligi šampiona remizirao sa Fenerbahčeom u Istanbulu.