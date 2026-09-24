Na severu Evrope se pita samo jedan čovek: 64 gola na 56 utakmica! (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 22:56
Norvežani potvrdili status favorita protiv komšija sa juga
Devedesete godine prošlog veka su obeležili Danci sa onom šokantnom titulom prvaka Evrope ’92 u Švedskoj. Sledeću deceniju su najuspešniji bili Šveđani koji skoro da nisu propuštali velika takmičenja, a najčešće su prolazili grupne faze na velikim takmičenjima. U prošloj deceniji su opet odskočili Danci kao čest učesnik velikih takmičenja i iznenađujući polufinalista Evropskog prvenstva 2021. godine.
E, sada je red došao na Norvežane i njihovu najbolju generaciju u istoriji. Predvođenu neverovatnim Erlingom Halandom, Norvežani su se letos nakon dve i po decenije vratili na fudbalsku mapu, ostavili fantastičan utisak na Mundijalu, a deluje da će još dugi niz godina vladati fudbalskim severom Evrope. Pokazali su to i večeras Dancima u direktnom duelu u Ligi nacija koji su rešili u svoju korist - 3:2.
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Borili su se Danci, otimali se, stizali prednost domaćina, ali pred Halandom su morali da kapituliraju. Jedan od najboljih fudbalera sveta se savršeno nosi sa pritiskom prve zvezde Norveške. Prija mu taj status. Šta reći kada čovek na 56 utakmica za nacionalni tim ima 64 gola. Ili još jedan brutalniji podatak: 16 na poslednjih 29! Primera radi, legende poput Ronalda ili Ibrahimovića su završile reprezentativne karijere sa po 62 gola. Halandu je tek 26 godina… Stavio je Norvešku na leđa i nosi je poslednjih godina, ali se mora istaći da ima i prilično dobru plejadu saigrača oko sebe.
Jedan od njih je krilni napadač Oskar Bob koji je majstorskom plasirkom u suprotan ugao načeo Dance u 14. minutu. Prethodila mu je asistencija Martina Edegora, verovatno ponajboljeg norveškog igrača posle Halanda. Vezista Arsenala ima šest asistencija na poslednjih šest mečeva. Četiri minuta kasnije je došao red na Halanda. Ovoga puta je opasnost krenula sa levog krila preko Antonija Nuse koji je osetio pravi momenat i utrčavanje Halanda, a Sitijev as te šanse ne promašuje… Iako je Haland uvek u prvom planu (zasluženo!), mora se istaći da Norvežani u krilima poput Nuse i Boba imaju ozbiljno oružje.
Možda su Norvežani na 2:0 pomislili da su završili posao, ali ih je fenomenalan slobodnjak Mikela Damsgora koji minut kasnije podsetio da nisu. Bilo je to sve od Danaca u prvom poluvremenu, Norveška je bila daleko bolja i otišla na pauzu sa zasluženim vođstvom.
Reakcija Danske u drugom poluvremenu je bila za pohvalu. Pritisnuli su Norvešku i došli do izjednačenja kada je Hojlund poentirao posle odbitka nakon Hjulmandovog šuta. Rasplamsala se borba, igralo se otvoreno, a ulazak Andreasa Šjelderupa je trgnuo Norvežane. Brza akcija iz kornera i još jedna asistencija Edegora za Halanda su doneli novo vođstvo domaćima. Ovoga puta ga nisu prokockali. Čak su preko Nuse imali sjajnu šansu za 4:2, ali i ova tri komada su bila dovoljna za tri boda.
Halanda i drugove za koji dan očekuje još spektakularniji rival. Dočekuju Portugalce i Ronalda. Ali, čini se da će više Portugalci razmišljati o Halandu nego Norvežani o Ronaldu.
A LIGA NACIJA – 1. KOLO
GRUPA 4
Norveška - Danska 3:2 (2:1)
/Bob 14, Haland 18, 74 - Damsgor 25, Hojlund 60/
Portugalija - Vels 1:0 (1:0)
/Feliks 22/