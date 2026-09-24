Na severu Evrope se pita samo jedan čovek: 64 gola na 56 utakmica! (VIDEO)

Devedesete godine prošlog veka su obeležili Danci sa onom šokantnom titulom prvaka Evrope ’92 u Švedskoj. Sledeću deceniju su najuspešniji bili Šveđani koji skoro da nisu propuštali velika takmičenja, a najčešće su prolazili grupne faze na velikim takmičenjima. U prošloj deceniji su opet odskočili Danci kao čest učesnik velikih takmičenja i iznenađujući polufinalista Evropskog prvenstva 2021. godine.

E, sada je red došao na Norvežane i njihovu najbolju generaciju u istoriji. Predvođenu neverovatnim Erlingom Halandom, Norvežani su se letos nakon dve i po decenije vratili na fudbalsku mapu, ostavili fantastičan utisak na Mundijalu, a deluje da će još dugi niz godina vladati fudbalskim severom Evrope. Pokazali su to i večeras Dancima u direktnom duelu u Ligi nacija koji su rešili u svoju korist - 3:2.