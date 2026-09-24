Sterling Braun: Čudno je igrati protiv Zvezde u drugom dresu; Valančijunas sjajan
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 23:23
" Toliko je uspomena ovde, ali smo pre svega došli da pobedom i fokusiran sam isključivo na tim"
Crvena zvezda zabeležila je poraz u prvom kolu Evrolige, a bolji na gostovanju u Beogradskoj areni bio Žalgiris.
Jedan od igrača koji ove sezone nosi dres litvanskog giganta je Sterling Braun. Nekadašnji član Partizan Mozzart Beta večeras je na parketu proveo tek nešto više od 16 minuta i meč završio sa 10 poena i dva skoka.
"Uvek je dobro kada pobedite. Očekivalo smo tešku utakmicu i veliku borbu i dobro je za nas što smo počeli pobedom", rekao je Amerikanac.
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Upitan je Amerikanac na to kako se adaptirao na nove saigrače i novu sredinu.
"Trenutno se još uvek u poznajemo, pravimo vezu jedni između drugih i navikavamo se na nove koncepte i zahteve. Potrebno je vreme i bićemo još bolji".
Naravno, nije moglo da prođe bez pitanja kako je igrati zajedno sa Jonasom Valančijunasom.
"Odlično je igrati sa njim. On je neverovatan momak i u svlačionici i na parketu. U napadu koristite njegovo veliko telo, u odbrani je vrlo posvećen i zaista volim što imam priliku da igram sa njim".
Ovo je posle duže vremena prva utakmica Sterlinga Brauna protiv Crvene zvezde, a da on ne nosi dres Partizan Mozzart Beta.
"Malo je čudno, jer je drugačija situacija. Toliko je uspomena ovde, ali smo pre svega došli da pobedom i fokusiran sam isključivo na tim".
Istakao je Braun da svom bivšem klubu želi sve najbolje.
"Imam ovde i dalje prijatelje i zaista želim svima najbolje, počevši od igrača, pa do organizacije. Želim im da napreduju kao organizacija, a dans sam uspeo da se vidim sa nekoliko momaka", zaključio je Braun.