Sterling Braun: Čudno je igrati protiv Zvezde u drugom dresu; Valančijunas sjajan

Upitan je Amerikanac na to kako se adaptirao na nove saigrače i novu sredinu.

"Trenutno se još uvek u poznajemo, pravimo vezu jedni između drugih i navikavamo se na nove koncepte i zahteve. Potrebno je vreme i bićemo još bolji".

Naravno, nije moglo da prođe bez pitanja kako je igrati zajedno sa Jonasom Valančijunasom.

"Odlično je igrati sa njim. On je neverovatan momak i u svlačionici i na parketu. U napadu koristite njegovo veliko telo, u odbrani je vrlo posvećen i zaista volim što imam priliku da igram sa njim".

Ovo je posle duže vremena prva utakmica Sterlinga Brauna protiv Crvene zvezde, a da on ne nosi dres Partizan Mozzart Beta.

"Malo je čudno, jer je drugačija situacija. Toliko je uspomena ovde, ali smo pre svega došli da pobedom i fokusiran sam isključivo na tim".

Istakao je Braun da svom bivšem klubu želi sve najbolje.

"Imam ovde i dalje prijatelje i zaista želim svima najbolje, počevši od igrača, pa do organizacije. Želim im da napreduju kao organizacija, a dans sam uspeo da se vidim sa nekoliko momaka", zaključio je Braun.