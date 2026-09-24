OCENE - SRBIJA: Sergej i Tadić mogu zajedno, ali imaju li s kim?

Vanja Milinković Savić Golman

Ume i rukama i nogama! I zato, ne mora baš da pokušava i grudima. Spasio je dva gola u prvom poluvremenu, odbranivši udarce Karecasa i Colisa. Makar dva puta je dugačkom loptom pronašao naše veziste duboko u protivničkoj polovini terena i inicirao opasne situacije. Egzibicija iz 17. minuta na 18 metara od svog gola nije kažnjena. Nije ni ono boksovanje u prazno početkom drugog dela, ali je i posle toga bio vrlo siguran sve do prvog gola, za koji ne snosi krivicu. Kod drugog, bila je to lančana reakcija, pa je čak i on krenuo, pa stao, a to je najgora varijanta za golmana.