OCENE - SRBIJA: Sergej i Tadić mogu zajedno, ali imaju li s kim?

Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 23:37
Veljko sastavom priznao da Srbija nema bekove, Andrija Živković strelac za reprezentaciju posle više od četiri godine
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Vanja Milinković SavićGolman
Ume i rukama i nogama! I zato, ne mora baš da pokušava i grudima. Spasio je dva gola u prvom poluvremenu, odbranivši udarce Karecasa i Colisa. Makar dva puta je dugačkom loptom pronašao naše veziste duboko u protivničkoj polovini terena i inicirao opasne situacije. Egzibicija iz 17. minuta na 18 metara od svog gola nije kažnjena. Nije ni ono boksovanje u prazno početkom drugog dela, ali je i posle toga bio vrlo siguran sve do prvog gola, za koji ne snosi krivicu. Kod drugog, bila je to lančana reakcija, pa je čak i on krenuo, pa stao, a to je najgora varijanta za golmana.
Ocena
6
Nikola SimićOdbrana
(do 81. minuta) Duplo iznenađenje Veljka Paunovića. I njegovo pojavljivanje u startnoj postavi i pozicija na kojoj je nastupio. Nije se snašao. Naigrao se Colis pored njega još u prvom poluvremenu, kada nas je i Cimikas par puta probio po toj strani. Nagoveštaj agresivnosti koji je pokazao početkom drugog dela kada je u jednom momentu kapitenska traka Pavlidisa završila u njegovoj ruci potpuno je zasenio primljeni gol. Nije Simić znao ni gde se on sam nalazi, ni gde mu je igrač koji mu je prošao iza leđa.
Ocena
5
Strahinja ErakovićOdbrana
Ono u Tirani bila mu je do sada najbolja partija u reprezentaciji. Da se ova utakmica završila posle nekih 70 minuta, konstatovali bismo da mu je ovo večeras najveći skalp u nacionalnom timu. Pavlidis u dresu Benfike prvo upiše gol pa pita “protiv koga igramo?” A, večeras se nije naigrao fudbala pored doskorašnjeg Zvezdinog štopera, sve dok u 74. minutu nije upisao asistenciju. A, onda je Strahinja ostao na centru igrališta kod Duvikasovog gola. Nije ga bilo tamo gde mu je radno mesto.
Ocena
5.5
Strahinja PavlovićOdbrana
Nije upao u oko kako inače ume u dresu reprezentacije. Bilo je i propusta i dobrih intervencija. Kod drugog gola i on je kasnio da zaustavi Duvikasa. U napadu pripremio šansu Luki Joviću posle prekida.
Ocena
5
Filip KostićOdbrana
(do 71. minuta) Nije mu ovo premijera na poziciji levog beka, Paunović mu je sličnu ulogu poverio i onomad protiv Letonije u Leskovcu. Logično, bilo je propusta, jednom je čak, u 14. minutu, u pokušaju da interveniše namestio šansu Karecasu. Ofanzivno nešto konkretniji u prvom delu drugog poluvremena, dok je bio u igri nismo primili gol, i zato prelazna ocena.
Ocena
6
Nemanja MaksimovićVezni
Kao da je Paunović jedva čekao da uopšte može da ukaže šansu junaku finala sa Novog Zelanda (nije mu do sada bio na raspolaganju otkako je preuzeo kormilo Orlova). Možda je vreme da selektor ostavi po strani te stare zasluge. Nikad on nije bio fudbaler koji će napuniti oči prosečnom navijaču, uvek su treneri bili ti koji su se više kleli u njega, ali nije to više čak ni onaj ‘pitbul’ koji krpi rupe, a sa loptom ono klasično - dodavanje prvom do sebe i jako retko unapred.
Ocena
5
Sergej Milinković SavićVezni
Jedno od centralnih pitanja, ne samo u najavi utakmice, već ono koje lebdi godinama unazad - mogu li on i Tadić zajedno? Bilo im je potrebno 200 sekundi da pokažu da mogu. Bio je to dodir klase - genijalna predasistencija za gol Živkovića. Bila bi još jedna ista takva, da je Tadić imao više snage kod one povratne lopte Terzića. U prvom poluvremenu se ubacivao i drugog plana, u drugom je pomeren liniju napred. Jedan od retkih znalaca u ovom timu.
Ocena
6
Andrija ŽivkovićVezni
Četiri godine čekao je svoj drugi reprezentativni gol. Većinu tog perioda proveo je na poziciji vingbeka, a većinu ove utakmice na svojoj - desnog krila, odakle je sjajno ušprintao da asistenciju Tadića ćušne u mrežu. Pokazao da je raspoložen i pre toga, jednom savršenom dijagonalom baš za kapitena. Bilo je situacija kada nije ispratio Cimikasa pa su nam Grci pravili problem po svom levom boku. Posle njegovog centatršuta Lukić je umalo pogodio glavom. Sve kad se sabere, najbolji u našem timu.
Ocena
6.5
Dušan TadićVezni
(do 87. minuta) Nije ovo ni vreme ni mesto za to, za prosutim mlekom se ne plače, ali, eto, da samo još jednom konstatujemo: dve godine su nam pojeli skakavci! Povratnički nastup, utakmicu u kojoj je postao najdugovečniji reprezentativac u istoriji fudbala, obeležio je sjajnom asistencijom već na samom startu. Zna, ali nema baš mnogo s kim. I, logično, više ne može kao pre, pa je malo daha falilo da kruniše povratnu loptu Terzića i možda donese pobedu. Počeo kao polušpic, veći deo meča odigrao po levom krilu.
Ocena
6
Mihajlo CvetkovićNapad
(do 45. minuta) Veliko bravo za selektora što je ispoštovao talenat i formu ovog momka. Na stranu to šta je pokazao za 45 minuta, koliko je proveo na terenu. A, u situaciji u kojoj smo se najvećim delom tog poluvremena branili - nije baš bilo puno prostora za njegove bravure. Puno pretrčao, odradio dosta defanzivnog posla, igrao po oba krila, više po levom gde je i počeo. Neka ovo bude samo prva od mnogih.
Ocena
5.5
Luka JovićNapad
(do 71. minuta) Neće ga, baš ga neće u dresu reprezentacije. Imao je jednu šansu, ali bio je to zicer. Izgubio i jednu loptu na 30 metara od našeg gola, kada je bio neoprezan, ali nismo kažnjeni. U njegovu odbranu samo to da je utakmica bila takva da mu nisu potrebni prsti obe ruke da prebroji svoje kontakte sa loptom.
Ocena
5
Saša LukićVezni
(od 46. minuta) Kada se neposredno pre primljenog gola našao u gol-šansi glavom, bio je to njegov jedini bljesak na ovoj utakmici.
Ocena
5
Dejan JoveljićNapad
(od 71. minuta) U prvoj šansi nije se proslavio, maltene je promašio loptu. Iz druge je pogodio stativu. Uticajniji za tih dvadesetak minuta od Jovića za onih 70.
Ocena
5.5
Aleksa TerzićOdbrana
(od 71. minuta) Toplo-hladno. Samo što je ušao, zaradio je žuti karton. A onda protutnjao kao tane po levom boku i povratnom loptom pripremio zicer Tadiću. Pa opet napravio jednu umalo kobnu grešku.
Ocena
5
Nemanja GudeljVezni
(od 81. minuta) Nije to period na terenu za koji može da se uradi nešto kapitalno, zakasnio kod uklizavanja za centaršut kod primljenog gola.
Ocena
-
Petar SukačevOdbrana
(od 87. minuta) Premalo vremena na terenu za konkretnu ocenu, dovoljno da ovo veče pamti dok je živ. Po debiju. Nažalost i - porazu.
Ocena
-
Veljko PaunovićTrener
Da mu nismo u koži! Jer, tek ga čekaju Holandija i Nemačka. Startnom postavom potvrdio je ono što čitava fudbalska Srbija zna već godinama unazad: nemamo bekove! Na jednom je igralo - krilo, na drugom, zbog balansa - štoper. Rano smo poveli, a onda statirali dok su Grci sakrili loptu. Nadigrani smo potpuno, dobre vile nosile su nas u prvom poluvremenu, u drugom smo još nešto i odigrali napred, ali pokazali i nedopustivo odsustvo koncentracije u sudijskoj nadoknadi. I dok smo vodili, utisak u ustima bio je gorak.
Ocena
5
Veljko PaunovićVanja Milinković SavićSergej Milinković SavićDušan Tadić