Paunović: Boleo bi nas i nerešen rezultat, ali poraz je zaista težak

Na kraju, usledio je kontranapad u petom minutu nadoknade, centaršut Cimikasa i realizacija Duvikasa.

„Mislim da su nas poslednje prilike koje smo imali ponele, ostali smo previše otvoreni i neoprezni u zadnjoj liniji. U poslednjoj rotaciji koju su napravili uspeli su da nam dovedu loptu u zadnju trećinu, igrač koji je postigao gol bio je brži od naše odbrane. Međutim, mislim da je to bila posledica toga što smo imali dobar impuls u poslednjih 10-15 minuta. Iskreno, svi smo verovali da možemo da postignemo gol. Morali smo mnogo bolje da stojimo kod poslednjeg napada. Bolno je svakako, ali i poučno”, rekao je Paunović za Arenu Sport.

Rezultat je nepovoljan, a da li možete nešto da izdvojite što je bilo dobro? Pokazali ste zajedništvo, posebno načinom na koji ste se radovali prvom golu.

„Zaista, mislim da to treba istaći: i zajedništvo, i borbenost, i momente kada smo imali loptu, na čemu smo insistirali. Jer su Grci zaista izvanredni sa loptom, teško im je oduzeti, veoma lako dolaze u zadnju trećinu. Međutim, kada smo mi imali loptu, isto smo bili efikasni. I toga je falilo više, da budemo ubeđeni, da imamo više samopouzdanja, da kroz kombinatoriku prenosimo loptu u njihovu polovinu, da ne žurimo da završavamo napade. U situaciji kod našeg gola, upravo se to desilo. Bili smo strpljivi, namestili smo se u našu napadačku formaciju, napravili nekoliko dobrih pasova s jedne strane na drugu, onda su se majstori udružili i fabrikovali onu prelepu akciju kod prvog gola. Falilo je više toga”.

Možemo li da se oporavimo do Holandije?

„Moramo da se oporavimo, naravno, u svakom pogledu. Mislim da je ovo veliki udarac. Čak i nerešen rezultat bi nas boleo, ali poraz je zaista težak. Moraćemo da podignemo glavu, odmah se spremamo za dalje”, dodao je Paunović.