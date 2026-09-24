Izraelac pogodio, iščupao korner zastavicu i iz nje pucao – odmah isključen (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 23:38
Sajed Abu Farki imao žuti karton, pokazan mu je novi i poslat je u svlačionicu...
Fokus je u Ligi nacija na A Diviziji, međutim, večeras je verovatno najzanimljiviji i ujedno najčudniji detalj viđen u B Diviziji na utakmici između Austrije i Izraela (3:1). Sajed Abu Farki je bio u centru pažnje. Što zbog dobrog poteza, što zbog gluposti.
Različite emocije osetio je u samo jednom minutu. Ma, i manje od toga...
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Sajed Abu Farki pogodio je za izjednačenje protiv Austrije, poništio je gol Romana Šlagera iz jedanaesterca, da bi potom otrčao do korner zastavice. odlučio je da proslavi tako što ju je iščupao i simulirao pucanje. Bugarski sudija Gergi Kabakov nije zažmurio.
Odmah je reagovao, pokazao je Sajedu Abu Farkiju žuti karton. Kako mu to nije bio prvi, njega je dobio četiri minuta ranije, zaradio je isključenje. U jenom trenutku junak Izraela, a vrlo bro tragična figura.
Saigrače je ostavio na cedilu, preko pola sada igrali su Izraelci sa desetoricom protiv Austrije u Linci i na ulasku u nadoknadu su kapitulirali. Filip Emvene je zatresao mrežu, a Saša Kalajdžić dotukao je goste.