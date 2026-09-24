Izraelac pogodio, iščupao korner zastavicu i iz nje pucao – odmah isključen (VIDEO)

Fokus je u Ligi nacija na A Diviziji, međutim, večeras je verovatno najzanimljiviji i ujedno najčudniji detalj viđen u B Diviziji na utakmici između Austrije i Izraela (3:1). Sajed Abu Farki je bio u centru pažnje. Što zbog dobrog poteza, što zbog gluposti.

Različite emocije osetio je u samo jednom minutu. Ma, i manje od toga...