Navaro: Ne možemo da kontrolišemo očekivanja navijača, moramo da pomognemo Motliju
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 23:09
"On je večeras sigurno najtužniji u dvorani", kaže Španac
Izgubila je Crvena zvezda prvu utakmicu u Evroligi ove sezone. Žalgiris je bio bolji i slavio je sa 83:77 u vreloj Beogradskoj areni.
Iako je Zvezda prilično kumovala trijumfu giganta iz Kaunasa, valja reći da je pokazala i dosta toga dobrog, tako da ne treba mnogo tugovati posle prvog kola.
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Nakon utakmice, na konferenciji za medije govorio je Ibon Navaro, novi trener crveno-belih.
"Sigurno nismo igrali našu najbolju košarku večeras. Početak prve i treće deonice nije bio dobar što se tiče energije i koncentracije. Nismo kontrolisali defanzivni skok u najvažnijim momentima utakmica. Dopustili smo Žalgirisu da kontroliše meč u finišu. Bili smo frustrirani, to je možda i normalno. Želeli smo da odigramo sjajno pred našom publikom u orvoj utkamici. Imamo prostora za napredak".
Zvezda je dosta minuta igrala bez pravog centra...
"Posle poraza ne želim da pamtim ovaj meč kao prvi. Izgubili smo koncetraciji i nismo radili šta treba. Za nas je bilo novo da igramo ovoliko minuta bez centara. To se dešava, moramo da budemo spremni na sve. Imali smo 21 asistenciju što je okej, ali lopta je mogčla još brže da ide. Previše smo driblali. Nismo stvarali prednost. Moramo da budemo agresivniji i čvršći".
Kakva je situacija sa Patrikom Boldvinom Džuniorom.
"Boldvin ima problema sa leđima i nadam se da će se uskoro vratiti".
O partiji Motlija.
"Motli je napravio četiri faula u napadu i nije mogao da uhvati ritam. Moramo da analiziramo šta je tačno uradio zbog novih pravila. On je sada najtužniji, zna da nije igrao kako treba, a na nama je da mu pomognemo".
Odželej kao centar?
"Bili ste ovde prošle godine, najboji momenti Zvezde u odbrani bili su sa Semijem na petici. Sada smo bili primorani na to. Naravno, on je dobar u tome, ali danas je morao da čuva možda i najboljeg centra u Evroligi".
Sama igra, nevezano od rezultata, nije bila u skladu sa očekivanjima navijača.
"Slažem se, ali ovo je tek prva utakmica. Ne možemo da kontrolišemo očekivanja navijača, samo ono što radimo svaki dan. Ne smemo da potenemo posle ovog poraza. Znamo gde želimo da završimo, ali ako žurimo nikada tamo nećemo stići. Ovo je proces, mi smo tim".
Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan
Upitan je Navaro i zašto je tim igrao sporije nego tokom priprema.
"Nismo smeli da igramo brzo protiv ovog tima. Da smo imali više izgubljenih lopti izgubili 20 razlike. Tokom pripremema na 73 poseda u proseku smo gubili 24 lopte. Zato nismo brzali".
Šta je bilo dobro?
"Još jednom, imali smo 21 asistenciju što je dobro. Popravili smo skok u drugom poluvremenu i smanjili izgubljene lopte, ali se onda smanjio broj poseda. Tražimo balans. Pravimo greške kada se igra otvoreno, tražimo način da te situacije bolje rešavamo", završio je španski trener.