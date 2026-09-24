Navaro: Ne možemo da kontrolišemo očekivanja navijača, moramo da pomognemo Motliju

Nakon utakmice, na konferenciji za medije govorio je Ibon Navaro, novi trener crveno-belih.

"Sigurno nismo igrali našu najbolju košarku večeras. Početak prve i treće deonice nije bio dobar što se tiče energije i koncentracije. Nismo kontrolisali defanzivni skok u najvažnijim momentima utakmica. Dopustili smo Žalgirisu da kontroliše meč u finišu. Bili smo frustrirani, to je možda i normalno. Želeli smo da odigramo sjajno pred našom publikom u orvoj utkamici. Imamo prostora za napredak".

Zvezda je dosta minuta igrala bez pravog centra...

"Posle poraza ne želim da pamtim ovaj meč kao prvi. Izgubili smo koncetraciji i nismo radili šta treba. Za nas je bilo novo da igramo ovoliko minuta bez centara. To se dešava, moramo da budemo spremni na sve. Imali smo 21 asistenciju što je okej, ali lopta je mogčla još brže da ide. Previše smo driblali. Nismo stvarali prednost. Moramo da budemo agresivniji i čvršći".

Kakva je situacija sa Patrikom Boldvinom Džuniorom.

"Boldvin ima problema sa leđima i nadam se da će se uskoro vratiti".

O partiji Motlija.

"Motli je napravio četiri faula u napadu i nije mogao da uhvati ritam. Moramo da analiziramo šta je tačno uradio zbog novih pravila. On je sada najtužniji, zna da nije igrao kako treba, a na nama je da mu pomognemo".