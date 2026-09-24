Poslednji pozdrav Bombarderu iz Baton Ruža
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 23:16
Bob Petit, prvi MVP NBA lige, napustio nas je u 94. godini
Jeste bilo davno i jeste bilo neko vreme kada se NBA liga tek formirala u kao sila koju danas poznajemo, ali bez pionira igra pod obručima u Sjedinjenim Američkim Državama ništa od ovoga ne bi bilo danas. Ne bi bilo tog spektakla i svega što volimo kod NBA lige da nije bilo svih tih starih igrača, koji su temelj svega. Jedan od njih je Bob Petit, prvi MVP u istoriji NBA lige i neko ko je od početka do kraja karijere bio jedan od najboljih košarkaša tog vremena. Pa može se reći i dan danas da je jedan od najboljih u istoriji, koliko god mnogi hteli da ospore sve to zbog činjenice da je igrao 50-ih i 60-ih godina prošlog veka.
Nažalost, Bob Petit preminuo je u 94. godini u četvrtak uveče, a iza sebe je ostavio mnogo toga. Ono što je uradio za NBA ligu se nikada neće zaboraviti, kao što se i dan danas pominje skoro 70 godina kasnije šta je sve napravio. Napravio je baš mnogo toga.
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Nekadašnji student univerziteta LSU je draftovan kao drugi pik 1954. godine i igrao je na pozicijama krilnog centra i centra, dok je celu karijeru proveo u Hoksima, koji su prvo bili u Milvokiju, kasnije u Sent Luisu. Dok nisu prešli u Atlantu, što nije igrački dočekao, gde su i dan danas. Osvojio je titulu sa njima i bio je prvi MVP u istoriji NBA lige, ima dve nagrade za najkorisnijeg igrača ligaškog dela, i ne da to nije sve, nego ima još toga.
Čitavu karijeru bio je Ol star! Svake godine od kada je ušao u ligu je bio Ol star, ujedno i četiri puta MVP te utakmice, dok je deset puta bio u najboljoj petorci NBA lige i jednom u drugoj petorci. Znači u svakoj sezoni u karijeri je bio najbolji i jednom samo u drugom sastavu. Još je bio ruki godine, dva puta najbolji strelac, jednom najbolji skakač, LSU mu je povukao dres sa brojem 50, Hoksi dres sa brojem 9...
Izabran je od samog početka pa do danas uvek za jednog od najboljih igrača u istoriji, na svakoj ceremoniji. Među 25 najboljih, 35, 50, 75... Kako se išlo godina i proglašavalo.
Redovno je bio među Top 4 u MVP glasanju čitave karijere i svaki put je imao dabl-dabl. Karijeru je završio sa 26,4 poena, 16,2 skoka i tri asistencije u proseku.
Fantastičan igrač. Bombarder iz Baton Ruža, kako su ga zvali.