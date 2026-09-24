Poslednji pozdrav Bombarderu iz Baton Ruža

Nekadašnji student univerziteta LSU je draftovan kao drugi pik 1954. godine i igrao je na pozicijama krilnog centra i centra, dok je celu karijeru proveo u Hoksima, koji su prvo bili u Milvokiju, kasnije u Sent Luisu. Dok nisu prešli u Atlantu, što nije igrački dočekao, gde su i dan danas. Osvojio je titulu sa njima i bio je prvi MVP u istoriji NBA lige, ima dve nagrade za najkorisnijeg igrača ligaškog dela, i ne da to nije sve, nego ima još toga.

Čitavu karijeru bio je Ol star! Svake godine od kada je ušao u ligu je bio Ol star, ujedno i četiri puta MVP te utakmice, dok je deset puta bio u najboljoj petorci NBA lige i jednom u drugoj petorci. Znači u svakoj sezoni u karijeri je bio najbolji i jednom samo u drugom sastavu. Još je bio ruki godine, dva puta najbolji strelac, jednom najbolji skakač, LSU mu je povukao dres sa brojem 50, Hoksi dres sa brojem 9...

Izabran je od samog početka pa do danas uvek za jednog od najboljih igrača u istoriji, na svakoj ceremoniji. Među 25 najboljih, 35, 50, 75... Kako se išlo godina i proglašavalo.

Redovno je bio među Top 4 u MVP glasanju čitave karijere i svaki put je imao dabl-dabl. Karijeru je završio sa 26,4 poena, 16,2 skoka i tri asistencije u proseku.

Fantastičan igrač. Bombarder iz Baton Ruža, kako su ga zvali.