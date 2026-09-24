Odželej: Zajedno smo tek nekoliko nedelja, no to nije izgovor; Kremer: Postali smo neuredni
Vreme čitanja: 4min | čet. 24.09.26. | 23:22
“Za prvu utakmicu mislim da smo odigrali prilično korektno, ali i dalje postoji mnogo prostora za napredak“
Crvena zvezda nije uspela da otvori evroligašku sezonu pobedom (77:83), a posle utakmice sa Žalgirisom Semi Odželej i David Kremer nisu tražili alibije, već su i sami priznali da je ekipa prerano pala energetski, da je bilo grešaka u završnici, kao i drugih stvari koje ekipa mora brzo da popravi, te da je sve ovo deo procesa kroz koji prolazi novi tim.
Odželej je najpre izdvojio detalje koji su, po njegovom mišljenju, prelomili utakmicu.
“Na kraju krajeva, moramo da im odamo priznanje. Sjajan su tim, fizički su veoma jaki. Pogađali su, pravili dobre poteze, pogađali teške šuteve. Mi smo, sa druge strane, imali previše izgubljenih lopti. I ja sam napravio neke glupe poteze. Mislim da je bilo trenutaka u utakmici kada smo igrali veoma dobro i u napadu i u odbrani, ali i trenutaka kada smo im dozvoljavali ofanzivne skokove, promašivali slobodna bacanja ili zicere. Zbog svega toga smo izgubili”, rekao je Odželej.
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Jedno od pitanja posle meča odnosilo se i na prilagođavanje sistemu novog trenera.
“Mislim da je sistem odličan. Za svakoga je drugačije kada dođe u novu sredinu. Kada uđete u sve to, još ne znate tačno odakle će vam dolaziti šutevi i gde će se otvarati vaše prilike. To je deo procesa. Zajedno smo tek nekoliko nedelja, ali to nije izgovor. Niko ne želi to da sluša. Trener nas vodi u pravom smeru i moramo da prihvatimo ono što traži od nas. Mislim da ćemo, kako budemo gradili bolju hemiju, imati i bolje partije. To moramo da gradimo na treninzima”.
Kako se gradi bolja hemija u ekipi?
“Na treninzima. Moramo da treniramo upravo za ovakve trenutke, kada smo umorni, kada stvari ne idu onako kako želimo i kada se suočavamo sa problemima. Trener na treninzima dobro radi posao tako što nas stavlja upravo u takve situacije. Na nama je da odgovorimo”.
Odželej je govorio i o svojoj ulozi jednog od igrača koji već poznaju klub, grad i okruženje.
“Što se mene tiče, mislim da ću već večeras poslati poruku momcima, da proverim kako su i gde su mentalno posle ove utakmice. Mislim da neki imaju osećaj da su odigrali bolje, a neki da su odigrali lošije od drugih, ali na kraju smo izgubili. Nije važno da li mislite da ste vi lično igrali dobro ili loše. Ako pobedimo, onda je dobro. Ako izgubimo, loše je za sve nas. Mislim da svi to moraju da imaju na umu. Ovo je tek prva utakmica. Nastavićemo da radimo, nastavićemo da napredujemo”.
Sličnu poruku imao je i David Kremer. Nemački bek je ocenio da je Zvezda tokom većeg dela susreta kontrolisala utakmicu, ali da je pad u drugom poluvremenu otvorio prostor protivniku.
“Mislim da smo drugo poluvreme počeli sporo i da se to onda prenelo i na završnicu utakmice. Za prvu utakmicu mislim da smo odigrali prilično korektno, ali i dalje postoji mnogo prostora za napredak. Mislim da nam je najveći problem na kraju bio određeni pad energije. Protivnik je to iskoristio, a onda smo imali nekoliko dobrih odbrana koje nismo uspeli da pretvorimo u poene, da bi oni potom na drugoj strani pogađali. Prva je utakmica, mnogo toga možemo da naučimo iz nje. Idemo dalje”.
Na čemu najviše morate da poradite?
“Ako moram nešto da izdvojim, rekao bih energija. Mislim da smo odigrali prilično dobru košarku. Da, bilo je problema u realizaciji u poslednjih pet minuta, ali mislim da smo tokom većeg dela utakmice dobro kontrolisali dešavanja, a onda smo na kraju postali malo neuredni u igri. U ovom trenutku ipak ne mogu tačno da kažem šta konkretno moramo da popravimo. Moramo da pogledamo snimak utakmice, pa ćemo onda videti”.
Za Kremera je ovo bio i prvi veliki evroligaški izlazak pred Zvezdinu publiku.
“Bilo je neverovatno igrati pred ovom publikom. Moja utakmica je bila solidna, ali voleo bih da smo pobedili. Ipak, to je deo igre. Kao što sam rekao i za ekipu, moram da odem kući, pogledam snimak i vidim šta mogu bolje da uradim, kao i šta svi zajedno možemo bolje da uradimo kako bih pomogao svom timu. Ali bilo je zaista prelepo igrati pred ovom publikom i jedva čekam da vidim kako će izgledati kada dvorana bude puna do poslednjeg mesta”.
Šta vam je trener rekao u svlačionici posle utakmice?
“Samo da moramo da nastavimo dalje. Ovo je prva utakmica. Treba da odemo kući, pogledamo snimak, učimo iz ovoga i budemo bolji”.
Ovo vam je bila prva evroligaška utakmica u dresu Crvene zvezde. Kako ste doživeli početak utakmice, izlazak na teren, publiku i čitavu atmosferu?
“Prelepo je. Biti deo ovog tima, predstavljati ovaj klub i ovu organizaciju, izaći na teren i imati ovakvu podršku publike – to je nešto neverovatno. Mislim da kao košarkaš ne možete da poželite mnogo više od toga. Uživam u svakoj sekundi i jedva čekam da ponovo igram”.
Kremer još nije savladao repertoar sa tribina, ali se, kako kaže, polako upoznaje i sa tim delom Zvezdinog identiteta.
“Nisam naučio sve pesme. Moraću da pitam prijatelje da mi pošalju neke od njih, pa da ih kod kuće slušam. Ali već su nam neke puštali u teretani, tako da polako napredujem”.
Pominjali ste i da imate srpske korene. Kako napredujete sa srpskim jezikom iz dana u dan?
“Videćemo. Pokušavam da pokupim što više reči i da ih koristim. Kada dođem u dvoranu, trudim se da pozdravim ljude na srpskom i da započnem neki kratak razgovor. Tako da ide nabolje”.
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