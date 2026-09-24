Odželej: Zajedno smo tek nekoliko nedelja, no to nije izgovor; Kremer: Postali smo neuredni

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Jedno od pitanja posle meča odnosilo se i na prilagođavanje sistemu novog trenera.

“Mislim da je sistem odličan. Za svakoga je drugačije kada dođe u novu sredinu. Kada uđete u sve to, još ne znate tačno odakle će vam dolaziti šutevi i gde će se otvarati vaše prilike. To je deo procesa. Zajedno smo tek nekoliko nedelja, ali to nije izgovor. Niko ne želi to da sluša. Trener nas vodi u pravom smeru i moramo da prihvatimo ono što traži od nas. Mislim da ćemo, kako budemo gradili bolju hemiju, imati i bolje partije. To moramo da gradimo na treninzima”.

Kako se gradi bolja hemija u ekipi?

“Na treninzima. Moramo da treniramo upravo za ovakve trenutke, kada smo umorni, kada stvari ne idu onako kako želimo i kada se suočavamo sa problemima. Trener na treninzima dobro radi posao tako što nas stavlja upravo u takve situacije. Na nama je da odgovorimo”.

Odželej je govorio i o svojoj ulozi jednog od igrača koji već poznaju klub, grad i okruženje.

“Što se mene tiče, mislim da ću već večeras poslati poruku momcima, da proverim kako su i gde su mentalno posle ove utakmice. Mislim da neki imaju osećaj da su odigrali bolje, a neki da su odigrali lošije od drugih, ali na kraju smo izgubili. Nije važno da li mislite da ste vi lično igrali dobro ili loše. Ako pobedimo, onda je dobro. Ako izgubimo, loše je za sve nas. Mislim da svi to moraju da imaju na umu. Ovo je tek prva utakmica. Nastavićemo da radimo, nastavićemo da napredujemo”.

Sličnu poruku imao je i David Kremer. Nemački bek je ocenio da je Zvezda tokom većeg dela susreta kontrolisala utakmicu, ali da je pad u drugom poluvremenu otvorio prostor protivniku.

“Mislim da smo drugo poluvreme počeli sporo i da se to onda prenelo i na završnicu utakmice. Za prvu utakmicu mislim da smo odigrali prilično korektno, ali i dalje postoji mnogo prostora za napredak. Mislim da nam je najveći problem na kraju bio određeni pad energije. Protivnik je to iskoristio, a onda smo imali nekoliko dobrih odbrana koje nismo uspeli da pretvorimo u poene, da bi oni potom na drugoj strani pogađali. Prva je utakmica, mnogo toga možemo da naučimo iz nje. Idemo dalje”.