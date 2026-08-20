NAJAVA DANA (četvrtak, 20. avgust): Večiti na evropskim ispitima, a košarkaši Srbije dočekuju Trikolore

BEŠIKTAŠ – KAUNAS ŽALGIRIS, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Bešiktaš je prešao preko Midtjilanda i Hardeca bez primljenog gola, i to je ono što će biti najveći problem za Žalgiris koji je u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona bukvalno deklasiran od Dinama iz Zagreba sa 5:0, da bi u drugoj utakmici bio poražen sa 1:2. Dakle, sve karte su u rukama Bešiktaša.

TRABZON – FERENCVAROŠ, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Mađarski šampion je izbacio Gornik Zabže (2:1) i osigurao najmanje grupnu fazu Lige konferencija, pa u Tursku stiže sa manjim pritiskom i nizom dobrih gostujućih rezultata u Evropi. Značajan vetar u leđa Trabzona donosi sama činjenica da se klub ekstremno pojačavao, od čega je svakako najzvučnije odjeknuo dolazak Salaha.

BENFIKA – ORHUS, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Ako ćemo pravo, umela je Benfika i da izda… Setite se poraza od Sent Galena (2:1), a zatim vađenja na konto pet datih golova istom timu. I, nije samo to, savladali su oni i Harts koji je od njih primio čak šest golova, da bi na revanšu videli remi. Orhus je jurio Ligu šampiona, ali je na kraju izbačen od strane Sabaha, nakon čega je u nacionalnom prvenstvu pao pred Viborgom.

MIDTJILAND – RIJEKA, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

U Ligu Evrope nisu mogli preko Bešiktaša, mada imaju kvalitet, pa je za Dance u ovom momentu gotovo nezamislivo da im problem napravi hrvatski kvalifikant. Rijeka je do ove faze došla preko Ileša, i svakako će pokušati da umrtvi igru, odnosno da se osloni na defanzivu koja joj recimo nije bila jača strana na meču HNL-a, koji je izgubila igrajući sa Varaždinom.

VIKINGUR REJKJAVIK – BORAC BANJALUKA, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Tun je izbacio Vikingur iz trke za Ligu Evrope, dok je Borac svoj status u borbi za Ligu konferencije morao da rešava penalima na revanš meču sa Vitebskom. Svecifični uslovi igre na islandskoj travi, kao i generalno dobre igre domaćina u Rejkjaviku sigurno će naterati Banjalučane da se pomuče. U svakom slučaju očekivano je da više pokaže Vikingur.

SION – AJAKS, 20.15

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Ajaks jako dugo ne zna za poraz, kao ni Sion koji je poslednji put poražen od Jang Bojsa, nakon čega ima šet uzastopnih mečeva bez poraza. Mogli bi Švajcarci da budu tvrd orah za Holanđane koji su vezali remije sa Šelburnom u trci za Ligu konferencije i Herenevenom u drugom kolu šampionata Holandije. Na četiri od posledbnjih pet mečeva Ajaksa dolazila je GG4+ igra.



HETAFE – PARTIZAN, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Saša Ilić i Stefan Mitrović koji je nosio dres Hetafea, saglasni su da Partizan mora da igra igru Hetafea, odnosno na duel i agresivnost ako misli da savlada Špance. Ostao je Hetafe bez Arambarija i Milje, nije najbolje počeo novu sezonu, poražen je od Alavesa, ali čak ni to ne treba posmatrati kroz primu nekog kapitala koji može da koristi Parni valjak, za koga će ovo sigurno biti jako teška utamica.



HAJDUK SPLIT – RAKOV, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Hajduk je kao plitak potok pregazio Žalgiris, ali se čini da će Rakov biti krupniji zalogaj, naročito ako se setimo kako su Poljaci igrali čvrsto s Hamarbijem. Ono što gostima ne ide u prilog odnosi se na dva uzastopna poraza u šampionatu, što može da im stvori grč na Poljudu.

RAJO VALJEKANO – ALAVES, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Ekipa Rajo Valjekana poražena je na otvaranju sezone od Sevilje rezultatom 2:1, primivši gol iz penala u 97. minutu utakmice. Gosti dolaze u odličnom raspoloženju nakon ubedljive pobede nad Hetafeom od 3:0 u prvom kolu, što ih je privremeno stavilo na vrh tabele. Rajo Valjekano ima istorijski dobru tradiciju protiv Alavesa, pobedivši na četiri od poslednjih pet mečeva para.

SRBIJA – FRANCUSKA, 20.00

(Košarka, prijateljska utakmica)

Najveću pažnju sportske javnosti privući će direktan okršaj na poziciji centra između Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, dve trenutno najveće zvezde svetske košarke. Alimpijević je na okupljanju reprezentacije Srbije istakao da Francuzi imaju veliki broj NBA igrača, i da su fizički dominantni, te da je Srbija podmlađena i da joj još treba vremena za uigravanje.