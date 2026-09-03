Najluđe leto u istoriji Panatinaikosa: Puče rekord za Marokanca - 15.000.000 evra

U celoj priči će i Đirona dobro proći, pored fiksnog dela, sleduje joj 1.000.000 evra kroz bonuse uz 25 odsto od sledeće prodaje. U katalonskom klubu su imali velikih problema da zadrže igrače. Prosto, klub je ispao u Segundu i nikome se od glavnih fudbalera nije ostajalo. U Đironi su se nadali da bi neko želeo da plati otkupnu klauzulu za Unahija od 25.000.000, ali bilo je jasno da je to pusta želja.

Unahi će drugi put u karijeri obući dres Panatinaikosa, s tim da sad ne dolazi na pozajmicu kao što je bio slučaj 2024. kad je doveden iz Marseja, nego će potpisati višegodišnji ugovor. Ovog leta je bio meta Ajaksa, pre svega zbog trenera Mičela koji trenutno vodi Kopljanike i silno ga je želeo u timu (vodio ga u Đironi). Problem je bio što se klub iz Amsterdama nalazi u finansijskim problemima i nije bio spreman da plati koliko Đirona traži.

Na kraju je PAO bio strpljiv, sačekao kraj prelaznog roka u najjačim ligama, ugrabio priliku i doveo reprezentativca Maroka.