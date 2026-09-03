Tako se ispraća najveći ikada: Prekinuta utakmica zbog minuta aplauza Mesiju
Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 04:24
FS Argentine doneo odluku da sve utakmice u muškim i ženskim ligama budu na kratko prekinute u desetom minutu
Koliko je veliki, nikad zaista nećemo biti svesni do kraja, ali je toliko ogroman, da se utakmice prekidaju da bi se njemu aplaudiralo - to je Lionel Mesi. Čarobnjak iz Rosarija doneo je odluku da se povuče iz reprezentacije, a u to ime FS Argentine doneo je odluku da sve utakmice u muškim i ženskim ligama budu na kratko prekinute kako bi se Leu odala počast najvećem ikada.
Konkretno, u desetom minutu i to se desilo na utakmici između Boke Juniors i Veleza u osmini finala Kupa Argentine. Sudija Sebastijan Zunino je tačno posle deset minuta dunuo u pištaljku i zaustavio meč. Čitav stadion "Mario Alberto Kempes" u Kordobi je ustao i počeo da aplaudira.
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Naravno, jasno je zašto baš deset, to je broj koji je Mesi nosio tokom većeg dela igračke karijere. Sa njim je doveo Argentinu na krov sveta 2022. u Kataru. Na terenu je u tom trenutku bilo Mesijevih saboraca iz reprezentacije poput Leandra Paredesa koji nosi kapirensku traku Boke.
Ovaj događaj je ionako stavio utakmicu u drugi plan, kao da su još uvek svi u čudu što neće više gledati Lea u dresu nacionalnog tima. Na kraju, Boka je slavila posle boljeg izvođenja penala (0:0, 4:3) i plasirali se u četvrtfinale.