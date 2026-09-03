Tako se ispraća najveći ikada: Prekinuta utakmica zbog minuta aplauza Mesiju

Koliko je veliki, nikad zaista nećemo biti svesni do kraja, ali je toliko ogroman, da se utakmice prekidaju da bi se njemu aplaudiralo - to je Lionel Mesi. Čarobnjak iz Rosarija doneo je odluku da se povuče iz reprezentacije, a u to ime FS Argentine doneo je odluku da sve utakmice u muškim i ženskim ligama budu na kratko prekinute kako bi se Leu odala počast najvećem ikada.

Konkretno, u desetom minutu i to se desilo na utakmici između Boke Juniors i Veleza u osmini finala Kupa Argentine. Sudija Sebastijan Zunino je tačno posle deset minuta dunuo u pištaljku i zaustavio meč. Čitav stadion "Mario Alberto Kempes" u Kordobi je ustao i počeo da aplaudira.