Ovakav početak obećava: Ugrešić jedan od najboljih u PAOK-u, malo falilo za prvenac

Ako se po jutru dan poznaje, mogao bi Ognjen Ugrešić da bude veliko pojačanje za PAOK. Doskorašnji vezista Partizana je već na prvoj utakmici protiv OFI-ja u Kupu Grčke na terenu bio od prvog minuta i ne samo da je bio starter posle nekoliko odrađenih treninga sa saigračima, nego je bio jedan od najboljih na terenu, uprkos tome što golova nije bilo (0:0).

Samo u prvih 20 minuta, mladi vezista se dvaput našao u situaciji da ugrozi gol rivala. Najpre u 11. minutu kad ga je uposlio Andrija Živković, a Ugrešić šutirao sa bele tačke, međutim bio je izblokiran u poslednji čas, dok je nešto kasnije na centaršut Džondžoa Kenija glavom šutirao pored gola.