Ovakav početak obećava: Ugrešić jedan od najboljih u PAOK-u, malo falilo za prvenac
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 23:38
Tim iz Soluna nije uspeo da pobedi OFI, ali je doskoršanji igrač Partizana ostavio vrlo dobar utisak - 0:0
Ako se po jutru dan poznaje, mogao bi Ognjen Ugrešić da bude veliko pojačanje za PAOK. Doskorašnji vezista Partizana je već na prvoj utakmici protiv OFI-ja u Kupu Grčke na terenu bio od prvog minuta i ne samo da je bio starter posle nekoliko odrađenih treninga sa saigračima, nego je bio jedan od najboljih na terenu, uprkos tome što golova nije bilo (0:0).
Samo u prvih 20 minuta, mladi vezista se dvaput našao u situaciji da ugrozi gol rivala. Najpre u 11. minutu kad ga je uposlio Andrija Živković, a Ugrešić šutirao sa bele tačke, međutim bio je izblokiran u poslednji čas, dok je nešto kasnije na centaršut Džondžoa Kenija glavom šutirao pored gola.
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Uprkos ovim promašajima, trener Alesio Liši je bio izuzetno zadovoljan kako je Ognjen izgledao na terenu, čak ga je nagrađivao aplauzom u nekim situacijama. To je bio onaj Ugrešić iz ranijeg perioda u Partrizana. Odlično se ubacivao iz drugog plana, mnogo trčao, imao nekoliko dobrih dodavanja iz kojih su došle prilike za domaćina. Samo je gol nedostajao za potpun utisak.
Na kraju je iz igre izašao u 85. minutu. Imao je PAOK dovoljno prilika da dođe do pobede protiv tima sa Krita, doduše, ni vremenski uslovi im nisu išli na ruku. Na Solun se sručila velika kiša, čak je u jednom trenutku došlo do provale oblaka i kasnio je početak drugog poluvremena.
Takvi uslovi su uvek bolji za ekipu koja se brani, a to je večeras bio OFI. Zbog toga je, između ostalog, dobra partija Ognjena Ugrešića ostala bez adekvatne nagrade. Ipak, ukoliko ovako nastavi, teško će neko stasitog vezistu da skloni iz startnih 11.