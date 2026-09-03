Zvezdo, pazi se: Trabzon doveo zver iz Midtjilanda za 30.000.000 evra

Momak po imenu Frankulino Đu je prethodne zime drmao kavez gomili evropskih klubova. Kako i da ne drma, kad napadač Midtjilanda kao od šale trese mreže u danskom prvenstvu. Nudio je Al Hilal 30.000.000 evra, ali danski klub nije pristao. Pratili su ga Bajern, Liverpul i Milan, između ostalih. Međutim, Trabzon ih je sve predupredio i dogovorio dolazak napadača iz Gvineje Bisao za 25.000.000 evra fiksno uz dodatnih 5.000.000 kroz bonuse i 15 odsto od sledeće prodaje, prenosi transfer ekspert Saša Tavolijeri.

O tome koliko je Trabzon zapeo da ga dovede, govori informacija da su u poslednjih nekoliko dana poslali barem tri ponude za momka iz Gvineje Bisao. Danci su sve odbili, svesni da imaju dragulja koji može da im donese najviše novca od prodaju u istoriji kluba, što će se na kraju desiti. Na sve to, snažni špic je najveći transfer u istoriji danskog fudbala, prestigao je Kejleba Jirenćija koji je ovog leta iz Nordsjelanda prešao u Koventri za 27.000.000.