Zvezdo, pazi se: Trabzon doveo zver iz Midtjilanda za 30.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 00:05
Turski klub nije uspeo da dovede Rišarlisona, ali će zato pokušati sa Frankulinom Đuom
Momak po imenu Frankulino Đu je prethodne zime drmao kavez gomili evropskih klubova. Kako i da ne drma, kad napadač Midtjilanda kao od šale trese mreže u danskom prvenstvu. Nudio je Al Hilal 30.000.000 evra, ali danski klub nije pristao. Pratili su ga Bajern, Liverpul i Milan, između ostalih. Međutim, Trabzon ih je sve predupredio i dogovorio dolazak napadača iz Gvineje Bisao za 25.000.000 evra fiksno uz dodatnih 5.000.000 kroz bonuse i 15 odsto od sledeće prodaje, prenosi transfer ekspert Saša Tavolijeri.
O tome koliko je Trabzon zapeo da ga dovede, govori informacija da su u poslednjih nekoliko dana poslali barem tri ponude za momka iz Gvineje Bisao. Danci su sve odbili, svesni da imaju dragulja koji može da im donese najviše novca od prodaju u istoriji kluba, što će se na kraju desiti. Na sve to, snažni špic je najveći transfer u istoriji danskog fudbala, prestigao je Kejleba Jirenćija koji je ovog leta iz Nordsjelanda prešao u Koventri za 27.000.000.
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Frankulina će imati priliku upoznaju navijači Crvene zvezde, pošto su Trabzon i srpski šampion rivali u Ligi konferencije, a meč se igra 17. decembra na Marakani. Đu je jedan brojnih pogodaka skauting službe danskog kluba. Doveli su ga kao slobodnog igrača iz mlađih kategorija Benfike i zauzvrat dobili igrača koji u sve tri sezone ima dvocifren broj golova.
Pre Đua, Trabzon je imao ideju da dovede Rišarlisona. Brazilac je pristao da pređe u turski klub, čak je bio prioritet uprave. Dogovorio je tri puta veću platu od one koju ima u Totenhemu, ali je engleski klub odbio dve ponude (17.000.000 i 23.000.000 evra) i posao je propao.
Kako god, Brazilicu je ostala još jedna godina ugovora sa Pevcima. Caka je u tome što Totenhem ima opciju da produži saradnju na godinu dana i navodno zbog toga ne želei da pusti Rišarlisona da ode tek tako, želi da zaradi nešto, uprkos tome što ga Roberto De Zerbi ne vidi kao prvu opciju u špicu. Sve to sad pada u vodu kad je došao Frankulino Đu. Ne mora Trabzon više da razmišlja o špicevima.