REZZIME DANA (sreda): Ah, ta Grčka i taj Čempionšip

ZAOKRUŽENO

ZENIT - DINAMO MAHAČKALA (tip 1, kvota 1,30) - 3:0

Maltene nikakvih problema nije imao šampion u meču sa gostima iz Mahačkale. Aleksander Sobolev je golovima u 11. i 38. minutu pokazao Dinamu da nema čemu da se nada u Sankt Petersburgu.

MAMELODI - MILFORD (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:0

Nije ovo bilo toliko jednostavno, koliko rezultat pokazuje. Gosti su imali čak šest šuteva u okvir gola, ali je Mamelodi za razliku od njih iskoristio svoje šanse. Na sreću svih onih koji su igrali keca.

LARISA - OLIMPIJAKOS (tip 2, kvota 1,23) - rezultat 0:4

Malo muke u prvom poluvremenu, ali čim je tim iz Pireja došao do vođstva u 34. minutu, za Larisu spasa nije bilo. Čak je Olimpijakos mogao da bude ubedljiviji, s obzirom na to da su imali sedam šuteva u okvir gola u drugom poluvremenu.

SELTIK - ABERDIN (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 3:0

Kao dlanom o dlan rešio je Seltik pitanje pobednika na ovoj utakmici. Bilo je dovoljno prvo poluvreme kako bi se gosti sa severa vratili kući pognutih glava.

SALCBURG - RAPID (tip 1, kvota 1,82) – rezultat 5:1

Zakuvalo se u austrijskoj ligi već na startu. Rapid je bio stopostotan do večeras, ali je na gostovanju Salcburgu dobio petardu! Već do sredine prvog poluvremena pitanje pobednika je bilo rešeno, jer domaćin je od 21. minuta imao tri gola prednosti te neizvesnosti nije ni bilo.

KPR - KARDIF (tip 1, kvota 2.00) - rezultat 2:1 Nastavlja se kriza Kardifa. Velški tim ni posle četvrtog kola ne zna za pobedu. Štaviše, posle tri vezana remija pretrpeo je prvi poraz. Tukao ga je Kvins Park Rendžers koji je golovima u finišu prvog i početkom drugog poluvremena rešio pitanje pobednika. Tek u završnih petnaestak minuta gosti su uspeli da zakuvaju utakmicu, ali ne i da izbegnu poraz.

BORAC BANJALUKA - ŽELJEZNIČAR (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 2:0

Bio je veliki favorit uoči meča i tu ulogu je Borac rutinski opravdao. Iako se pomučio da dođe do prednosti, koju je stekao tek u poslednjem minutu prvog poluvremena, domaćin je dominirao tokom čitavog meča, za šta je nagrađen drugim golom u ranoj fazi drugog poluvremena. Tada je i definitivno slomio rivala.

FALIKIRK - RENDŽERS (tip 2, kvota 1.50) - rezultat 1:2

Nedeljković je na gostovanju Falkirku bio starter prvi put od dolaska u Glazgov, ali neće ovu sredu pamtimi po dobrom pošto je autogolom umalo koštao svoj tim pobede. Zahvaljujući novim golovima kapitena Lorensa Šenklenda, Rendžers je na kraju slavio, ali mu je srpski defanzivac značajno otežao put nesrećnom intervencijom - 2:1 (1:1). Opširnije OVDE.

PRECRTANO

PAOK - OFI (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 0:0

Nije pomogla ni vrlo dobra igra Ognjena Ugrešića u prvom meču za PAOK. Doskorašnji igrač Partizana mogao je da se upiše u strelce i ima debi iz snova, ali mu je golman odbranio. Ni posle toga, tim iz Soluna nije našao način da probije oklop ekipe sa Krita.

MILVOL - REKSAM (tip 1, kvota 2,35) – rezultat 0:3

Vrlo ubedljiv trijumf Reksama koji je uoči gostovanja Milvolu bio u seriji od tri meča bez pobede. Ali je prvenac u sezoni ostvario na spektakularan način, deklasiravši rivala pred njegovim navijačima. Pomogao mu je u tome autogol iz 28. minuta, da bi početkom drugog poluvremena Kifer Mur nokautirao Milvol. Ekomi je sredinom nastavka samo overio trijumf.