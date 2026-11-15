Fenerbahče će morati Izraelce da dočeka u Nemačkoj
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Vreme čitanja: 1min | ned. 15.11.26. | 01:44
Minhen će biti domaćin mečeva Fenerera
Košarkaši Fenerbahčea biće primorani da svoje predstojeće domaće utakmice u Evroligi protiv izraelskih predstavnika, Hapoela i Makabija iz Tel Aviva, odigraju na neutralnom terenu u Minhenu, umesto pred svojim navijačima u Istanbulu.
Rukovodstvo elitnog evropskog takmičenja i zvanično je potvrdilo da su susreti 17. i 18. kola izmešteni u Nemačku nakon preporuka nadležnih lokalnih vlasti iz bezbednosnih razloga. Uprkos promeni lokacije, ranije utvrđeni datumi odigravanja ostaju na snazi, pa će turski šampion Hapoel ugostiti 15. decembra, dok će megdan sa Makabijem podeliti dva dana kasnije, 17. decembra.
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Poprište oba duela biće minhenska dvorana „BMW park”, a dobra vest za ljubitelje igre pod obručima jeste da će tribine biti otvorene za publiku. Utakmica protiv Hapoela zakazana je za 20.15 časova, dok će duel sa „Ponosom Izraela” početi 15 minuta ranije, u 20.00 časova po srednjoevropskom vremenu.
Na ovaj način, istanbulski klub će kompletno decembarsko duplo kolo u kojem formalno ima ulogu domaćina odraditi van Turske, ali će u Nemačkoj, zahvaljujući brojnoj dijaspori i otvorenim kapijama dvorane, ipak imati priliku da računa na značajnu podršku sa tribina.