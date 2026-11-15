Fenerbahče će morati Izraelce da dočeka u Nemačkoj

Košarkaši Fenerbahčea biće primorani da svoje predstojeće domaće utakmice u Evroligi protiv izraelskih predstavnika, Hapoela i Makabija iz Tel Aviva, odigraju na neutralnom terenu u Minhenu, umesto pred svojim navijačima u Istanbulu.

Rukovodstvo elitnog evropskog takmičenja i zvanično je potvrdilo da su susreti 17. i 18. kola izmešteni u Nemačku nakon preporuka nadležnih lokalnih vlasti iz bezbednosnih razloga. Uprkos promeni lokacije, ranije utvrđeni datumi odigravanja ostaju na snazi, pa će turski šampion Hapoel ugostiti 15. decembra, dok će megdan sa Makabijem podeliti dva dana kasnije, 17. decembra.